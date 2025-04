Nigdy nie zrozumiemy, jak można skazać psiaka na śmierć, a co dopiero mówić takiego uroczego malucha. Na szczęście są ludzie i organizacje, które ratują zwierzaki z opresji. I tak też się stało w tym przypadku. Ten cudak miał zaledwie 8 miesięcy, gdy został skazany na śmierć. Ratunek przyszedł w ostatniej chwili. Zobacz, co tam się wydarzyło.

Reklama

Ten uroczy szczeniak miał zostać uśpiony

Organizacja Austin Pets Alive! to nie jest zwykłe schronisko. W swoim opisie informuje, że uratowała już ponad 10 tysięcy zwierzaków od eutanazji. Zajmuje się zatem pupilami, którzy są skazani na śmierć, choć da się ich jeszcze uratować. I tak też było w przypadku tego malucha.

Na facebookowym profilu organizacji pojawił się post dotyczący 8-miesięcznego szczeniaczka. To Darla, lękliwa i bardzo ruchliwa golden retrieverka. Sunia znalazła się na liście psiaków do eutanazji, choć miała przed sobą całe życie. W dodatku nie była schorowana. Okazało się, że nie mogła chodzić, ponieważ była sparaliżowana ze strachu. Właśnie dlatego została przeniesiona na listę psiaków, które muszą być ponownie przebadane u weterynarza. I wtedy stał się cud.

W ostatniej chwili została uratowana od uśpienia

Darlę dostrzegli wolontariusze Austin Pets Alive!, którzy nie zgodzili się na eutanazję suczki. Poruszyło ich bowiem to, jak była przestraszona. Weterynarz współpracujący z fundacją przyznał, że przed tą sunią całe życie. Gdyby zatem doszło do eutanazji, byłby to duży błąd.

Opiekę nad Darlą powierzono Mile High Lab Rescue w Denver – organizacji, która zajmuje się golden retrieverami i labradorami. Dzięki temu sunia otrzymała najlepsze schronienie. To jednak nie koniec jej historii.

Ostatecznie psinka trafiła do rodziny zastępczej. Tam dowiedziała się, czym naprawdę jest prawdziwa miłość człowieka do zwierzęcia i stała się znacznie bardziej otwarta na ludzi oraz otoczenie. Dziś jest zdrowym, szczęśliwym pieskiem i jednocześnie przykładem na to, że cuda istnieją. I że każde zwierzę zasługuje na drugą szansę oraz szczęśliwy dom.

Tylko zobacz, jaka to cudowna psinka.

Źródło: Facebook.com, Austin Pets Alive!/wamiz.pl

Reklama

Czytaj także:

Właściciele nie dawali mu żadnych szans i chcieli go uśpić. Udowodnił, że się mylili

Bezdomny pies uratowany w ostatniej chwili. Nie uwierzysz, jak teraz wygląda

Jego pan umarł, a to był dopiero początek kłopotów Misia. Historia tego psiaka wyciska łzy z oczu