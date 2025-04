Choć w schroniskach dla zwierząt przeważają psy, możemy tam spotkać również bezdomne koty, które potrzebują naszej pomocy, a przede wszystkim miłości. Niektóre z nich naprawdę długo czekają na moment, aż jakiś człowiek da im szansę na drugie życie. Tak jest również w tym przypadku. Ten przeuroczy kot Horacy czeka na kogoś, kto go przygarnie.

Słodki kociak mieszka w schronisku

Fundacja Zwierzęta Niczyje na Facebooku udostępniła post ze zdjęciami przeuroczego kotka. Ten biały futrzak w ciemne łatki i z pięknymi, zielonymi oczami od razu przykuwa uwagę i chwyta za serce. Zwłaszcza gdy pomyślimy o jego okrutnej historii.

Choć koty uwielbiają chodzić własnymi ścieżkami, ten pupil marzy o kochającym człowieku, który go przygarnie. Od miesięcy przebywa bowiem w schronisku i nikt się nim nie interesuje. Pracownicy placówki robią, co mogą, aby otulić go swoją miłością, ale niestety muszą dzielić ją także na inne zwierzęta. A Horacy wyjątkowo łaknie zainteresowania.

Sam zobacz, jaki to cudak:

Kot czeka na kochający dom

Jeżeli znasz kogoś, kto chciałby przygarnąć Horacego do swojego domu, skontaktuj się z Fundacją Zwierzęta Niczyje pod numerem telefonu 603-297-303. Możesz też wypełnić formularz adopcyjny bezpośrednio na stronie: https://fzn-adopcje.jimdosite.com/.

Każdy z nas może przyczynić się do wsparcia Horacego. Wystarczy, że udostępnimy post dotyczący kociaka, a dotrze do znacznie szerszej grupy osób. Być może właśnie wśród twoich znajomych jest ktoś, kto zachwyci się Kocurkiem tak jak inni internauci.

- Adoptuj! Piękny kotek potrzebuje domku! - Piękny kiciuś – piszą komentujący.

A tobie jak podoba się Horacy? My jesteśmy nim zachwyceni i mocno trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej znalazł kochający domek.

Źródło: Facebook.com, Fundacja Zwierzęta Niczyje

