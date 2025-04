Niektóre zwierzęta bywają do siebie podobne, ale z reguły ma to miejsce w obrębie jednego gatunku. Rzadko kiedy zdarza się sytuacja, kiedy trudno rozpoznać, z jakim futrzakiem mamy do czynienia. Nic więc dziwnego, że ten cudak podbija sieć. Internauci bowiem zastanawiają się, czy ten zwierz to pies, kot, czy może niedźwiadek. A ty jesteś w stanie rozpoznać go na pierwszy rzut oka?

Trudno zgadnąć, co to za zwierzak

Na tiktokowym profilu @nguyen_van_dui możemy zobaczyć nagrania z nietypowym bohaterem w roli głównej. To piękny futrzak, który wygląda trochę jak rasowy koci Brytyjczyk, a trochę jak uroczy psiak. Posturą i mordką przypomina też nieco niedźwiadka. A już na pewno wygląda jak stworek wyciągnięty z bajki.

Portal wprost.pl dodaje, że niejaki Dúi, bo o nim mowa, zyskał międzynarodową sławę dzięki portalowi reddit.com. To właśnie tam po raz pierwszy rozgłos zyskały zdjęcia zwierzaka. Internauci długo dyskutowali na temat tego, jakie to zwierzę, a także jego rasy. Ostatecznie jednak właściciele futrzaka zabrali głos i rozwiali wszelkie wątpliwości.

Zanim jednak zdradzimy wam prawdę na temat tego cudaka, sami oceńcie, jaki to zwierzak.

Pies wygląda jak kot. Internauci są w szoku

Okazuje się, że Dúi to… pies. Internauci zastanawiają się jednak, jakiej rasy. Wielu z nich obstawia krzyżówkę corgiego z wietnamską rasą Hmong. Choć niektórzy spekulują nawet, że może być mieszanką kota z psem i tym samym Brytyjczyka z corgim. Aczkolwiek to na szczęście pozostaje tylko żartem.

Właściciele psiaka zdradzili, że faktycznie pochodzi on od różnych rodziców, w związku z czym jest mieszańcem. To mix wietnamskiej rasy z psiakami o krótkich łapkach. Podczas ciąży prawdopodobnie nastąpiła mutacja genów, dzięki której czworonóg uzyskał tak nietypowy wygląd. Zobacz, jak pupil prezentuje się w pełnej krasie.

