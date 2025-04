Każdy rodzic marzy o tym, aby jego dziecko ukończyło studia i znalazło wymarzoną pracę. Ta psia mama również miała takie wyobrażenia, ale w kontekście swojego czworonoga. I zrobiła wszystko, aby jej pupil ukończył studia razem z nią. Sam zobacz, jak wygląda wyjątkowa historia psiaka o imieniu Noodle. Wielu ludzi mogłoby wziąć z niego przykład.

Pies marzyciel osiągnął coś niemożliwego

Zdarza ci się, że marudzisz przed pójściem do pracy lub na uczelnię? Nie chce ci się czegoś zrobić, choć wiesz, że to pozytywnie wpłynie na ciebie i twoje życie? Czas skończyć z wymówkami. W takich chwilach przypomnij sobie o tym psiaku, który udowadnia, że chcieć to móc, a za starania czeka nas wyjątkowa nagroda.

Konto @noodlepupper na Instagramie należy do pięknej golden retrieverki, która jest bardzo mądrą psiną i to nie tylko według swojej pani. Udowodniła swoją wyjątkowość, ponieważ… uzyskała tytuł magistra administracji biznesowej. Nic jednak nie stało się za darmo. Noodle towarzyszyła swojej mamie Jacklyn na wszystkich zajęciach. Uważnie słuchała, po czym… przeszła prawdziwy staż w Walt Disney Imagineering. Trudno się zatem dziwić, że została doceniona przez władze uczelni.

Pies ukończył studia ze swoją panią

Noodle z dumą poszła u boku swojej pani, aby odebrać dyplom z tytułem magistra. Dostała nawet swoją własną czapkę absolwenta.

Była pierwszym i jedynym psem, który w tym roku wyszedł na spacer z okazji zakończenia studiów na Uniwersytecie Purdue – powiedziała dumna Joyce, opiekunka Noodle, w rozmowie z thedodo.com.

Sam zobacz, jak psiak prezentował się u boku swojej mamy tego wyjątkowego dnia.

To jednak nie koniec wyjątkowej działalności Noodle. Podczas wspomnianego już stażu w firmie Disneya sunia robiła prawdziwą furorę. Wchodziła w interakcje ze zwiedzającymi i angażowała się we wszystkie powierzone jej zadania. W dodatku chętnie zwiedzała park, gdy tylko miała wolną chwilę i tym samym została ogłoszona prawdziwą psią marzycielką, bo uwierzyła w bajki, a także we własne możliwości. Tylko spójrz, jaka to wspaniała psina.

Źródło: thedodo.com/Instagram.com, @noodlepupper

