W sieci jesteśmy w stanie znaleźć różne śmieszne historie ze zwierzętami oraz filmiki, które bawią do łez. To nagranie z pewnością możemy do nich zaliczyć. Pewien czworonożny łobuziak wywinął babci niezłego psikusa. Jego właścicielka szybko zorientowała się, co się stało i postanowiła od razu powiedzieć seniorce rodu, co takiego zrobił psiak. Cała rodzina kobiet była rozbawiona zaistniałą sytuacją. Nic więc dziwnego, że również internauci są zachwyceni.

Łobuziak wywinął babci niezłego psikusa

Tiktokerka @lola.txm ma psa o imieniu Mailo. Chętnie publikuje filmiki z nim w roli głównej na swoim koncie w tej aplikacji. Jeden z nich zdobył szczególne uznanie internautów, a przede wszystkim rozbawił ich do łez. I trudno im się dziwić.

Nagranie, które opublikowała tiktokerka, przedstawia Mailo w bardzo nietypowej sytuacji. Psiak pojechał ze swoją ludzką mamą na weekend do jej babci. Podczas spontanicznych zabaw znalazł coś, co wydało mu się szczególnie interesujące. I tym samym łobuziak wywinął babci niezłego psikusa.

Psiak rozbawił rodzinę i internautów do łez

Okazuje się, że ową „zabaweczką”, która przykuła uwagę psiaka, była… sztuczna szczęka starszej pani. Mailo w pewnym momencie wbiegł do pokoju, w którym przebywała jego opiekunka, szczerząc się od ucha do ucha. A wszystko za sprawą sztucznej szczęki, którą miał w pysku.

Sam zobacz, jak wyglądała ta przezabawna sytuacja.

Lola na początku nie wiedziała, co ma zrobić. Była bardzo rozbawiona zaistniałą sytuacją, ale musiała też przywołać psiaka do porządku i powiedzieć mu, że źle zrobił. Zabrała mu zęby babci, a następnie je dokładnie umyła i zdezynfekowała. Potem poszła do starszej pani, aby oddać jej sztuczną szczękę i jednocześnie opowiedzieć, co się wydarzyło.

Babcia tiktokerki oczywiście nie miała za złe psiakowi. Wręcz przeciwnie – śmiała się do rozpuku, gdy tylko usłyszała, że pupil postanowił uznać jej sztuczną szczękę za własną. Również internauci, którzy skomentowali nagranie tiktokerki, nie mogą ukryć rozbawienia.

- Twój szczeniak będzie miał nową osobowość. - Jak nakłoniłaś go do zwrotu? - Kocham to – piszą komentujący.

Z pewnością ta historia będzie jeszcze długo opowiadana w tej rodzinie jako wspaniała anegdotka. My też jesteśmy nią zachwyceni.

Źródło: Facebook.com, @lola.txm

