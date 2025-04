Internet jest pełen śmiesznych filmików z udziałem zwierzaków. W końcu każdy właściciel pupila wie, jak zabawne i urocze może być zachowanie czworonogów. Naszą uwagę przykuł zabawny filmik z kociakiem w roli głównej. Talentu sportowego pozazdrościć mógłby mu niejeden sportowiec.

Uroczy kociak królem strzelców

Zaledwie kilka dni temu w sieci pojawiło się przezabawne nagranie z udziałem zwierzaków. Filmik rozpoczyna się sceną, na której właściciel 3 rasowych kotów rzuca im piłeczkę. To, co dzieje się potem, rozbawia do łez.

Dwa kociaki chętnie biorą udział w zabawie. Mają nawet ustawioną bramkę, a piłeczka, którą się bawią, przypomina profesjonalną futbolówkę. Ku naszemu zdziwieniu uroczy Ragdoll łapie zabawkę tylnymi łapkami i wykonuje przewrotkę z prawdziwego zdarzenia. To jednak nie koniec atrakcji.

Nieopodal szalejących mruczków siedzi trzeci kociak, który jak się okazuje, jest niezbyt uważnym obserwatorem. Nasz koci piłkarz grający na pozycji napastnika nieustannie trafia biedaczka piłką. Rudy gapcio jednak nie sprawia wrażenia naburmuszonego i nadal towarzyszy rodzeństwu w zabawie. Może jest sędzią?

Internauci pokochali prześmieszne zabawy zwierzaków

Zamieszczone na Facebooku nagranie to aż dwie i pół minuty wesołych zabaw zwierzaków. Jeśli koci piłkarz nie wywołał uśmiechu na twojej twarzy, koniecznie zobacz, co jest dalej. Druga część filmiku przestawia przeróżne perypetie psiaków, które uwielbiają zabawę na zjeżdżalni. Zobaczysz między innymi słodkiego Yorka, który dzielnie wdrapuje się na wysoką ślizgawkę oraz uroczego kundelka, który jest wielkim miłośnikiem zabaw w wodzie.

Mamy nadzieję, że to nagranie przypadło ci do gustu.

Źródło: Facebook, @lizatrips168

