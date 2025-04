W Polsce nie mamy do czynienia z wieloma gadami, a już z pewnością nie z takimi, które mogą nam zagrozić. Warto jednak zachować czujność i uważać także na te gatunki, które występują na terenie naszego kraju. Po pierwsze bowiem one same mogą być zagrożone wyginięciem, więc lepiej zostawić je w spokoju. Po drugie natomiast my możemy pomylić je z innymi, nieco bardziej groźnymi gatunkami i… najeść się strachu. Tak jak w przypadku tego węża, który często mylony jest z jadowitą żmiją zygzakowatą.

Ten gad grasuje w 3 polskich województwach

Portal kobieta.wp.pl donosi o mało popularnym wężu, który występuje na terenie naszego kraju i na dobre zadomowił się w 3 województwach. To gniewosz plamisty – długi, szary gad, który lubi grasować np. na działkach i wszędzie tam, gdzie jest ciepło oraz sucho. Nic więc dziwnego, że wzbudza obawy każdego, kto spotka go na swojej drodze.

Przede wszystkim gniewosz plamisty występuje w województwie świętokrzyskim, małopolskim oraz podkarpackim. To właśnie na tych terenach najczęściej możemy się z nim zetknąć. Widywany był jednak także w województwie lubelskim oraz zachodniopomorskim – m.in. w okolicach Szczecina.

Co wiemy na temat tego węża i dlaczego powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, z jakim gadem mamy do czynienia? Oto więcej informacji na jego temat.

Gniewosz plamisty w Polsce

Choć jego nazwa kojarzy się z gniewem, w rzeczywistości nie jest groźny. Gniewosz plamisty to wąż niejadowity, który zadomowił się w naszym kraju, ale jest zagrożony wyginięciem. Jest coraz mniej przedstawicieli tego gatunku na świecie. Dlatego nie należy zagrażać gniewoszom, a już na pewno nie wolno ich zabijać. Lepiej po prostu unikać kontaktu z nimi. Najchętniej przebywają w miejscach, gdzie jest ciepło i sucho – m.in. na polach, łąkach oraz wydmach. Dlatego też mogą być spotykane nad morzem, ale najczęściej na suchych i płaskich terenach.

Jak zatem widzisz, gdy spotkasz tego węża na swojej drodze, nie wpadaj w panikę, bo nie zrobi ci krzywdy. Oprócz Polski możesz go ujrzeć także w innych europejskich krajach oraz w Azji.

