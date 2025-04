Jako troskliwi opiekunowie czworonożnych przyjaciół powinniśmy znać ich podstawowe parametry życiowe: temperaturę, tętno i liczbę oddechów. Ta wiedza może się przydać w ocenie stanu zdrowia i samopoczucia psa. Może być także pomocna, gdy będziemy musieli zadzwonić do lekarza weterynarii po pomoc – takie informacje wraz z opisem innych objawów ułatwią nieco ocenę sytuacji lekarzowi, zanim jeszcze sam zbada psa.

Reklama

Spis treści:

Tętno u psa wynosi od ok. 70 do 120 uderzeń na minutę. Te wartości mogą różnić się w zależności od rasy i wieku. Tętno u psa związane jest z wielkością pupila: u mniejszych psów jest zwykle szybsze niż u dorosłych. U szczeniąt tętno może wynosić nawet 180 uderzeń na minutę, a w starszych psów spadać do ok. 60. Są to wartości poprawne.

Jak mierzyć tętno u psa?

Mierzymy je na tętnicy udowej psa, wewnątrz pachwiny. Mierzymy je zawsze palcem wskazującym - nie kciukiem, ponieważ nasz kciuk ma swoje własne tętno, które mogłoby zakłócić właściwy pomiar. Tętno zbyt wysokie może być wynikiem wysiłku lub też bólu i/lub stresu.

fot. Tętno u psa/Adobe Stock, Ilike

Prawidłowa temperatura ciała psa wynosi ok. 38,5 stopnia. Ponieważ każdy organizm jest inny, może zdarzyć się, że nasz pies będzie miał 37,5 stopnia lub 39 stopni. Nie należy się zamartwiać tylko z tego powodu. Psy mają naturalnie wyższą temperaturę, niż ludzie, dlatego takie wartości nie powinny niepokoić.

Są też sytuacje, w których temperatura psa zmienia się nieznacznie i jest to naturalne – np. śpiący pies zwykle ma nieco wyższą temperaturę, podobnie jak po jedzeniu lub po wysiłku. Dlatego nie powinniśmy mierzyć psu temperatury, gdy właśnie się obudził (chyba że ewidentnie coś mu dolega i prawdopodobnie z tego powodu stale śpi), czy też bezpośrednio po jedzeniu lub powrocie ze spaceru. Po spacerze należy odczekać co najmniej 15 minut.

Jak mierzyć temperaturę psu?

W celu zmierzenia temperatury psu należy posmarować końcówkę termometru np. wazeliną (aby była śliska) i ostrożnie wsunąć ok. 3-4 cm w odbyt psa. Jeśli dysponujesz elektronicznym termometrem, sam zasygnalizuje on czas pomiaru.

Jeśli masz termometr rtęciowy, wynik powinien być możliwy do odczytu po ok. trzech minutach. Należy jednak szczególnie uważać przy zwierzętach, używając termometrów rtęciowych, aby nie uległy zbiciu. Warto poprosić kogoś o pomoc w przytrzymaniu psa.

Najlepiej jednak zaopatrzyć się w termometr elektroniczny i przeznaczyć go jedynie na mierzenie temperatury psu. Wynik przekraczający 39 stopni powinien zaalarmować i skłonić cię do wizyty u weterynarza.

fot. Jak mierzyć temperaturę i tętno u psa/Adobe Stock, Michael Pettigrew

Następnym sposobem sprawdzenia stanu zdrowia psa jest zmierzenie liczby jego oddechów. Pies zmęczony, zdenerwowany lub po prostu przegrzany, ma z natury przyspieszony oddech. Zwykle wtedy dyszy. Jeśli jednak dzieje się tak bez powodu, powinniśmy przyjrzeć się psu uważniej.

Jak sprawdzić oddech psa?

Jeśli pies oddycha słabo i mało wyraźnie, możesz podłożyć lusterko pod jego nos. Lusterko będzie parowało w rytmie oddychania psa. Prawidłowa liczba oddechów powinna mieścić się pomiędzy 10 a 30 oddechów na minutę. Tu także działa zasada, że mniejsze psy i szczenięta szybciej oddychają od dużych i od dorosłych. Zdrowy oddech powinien być równy i spokojny. Nierównomierny oddech u psa może świadczyć o tym, że pupil odczuwa ból i próbuje go w ten sposób złagodzić.

W przypadku szczeniąt zarówno temperatura, tętno jak i liczba oddechów, zwykle jest nieco wyższa niż u dorosłych osobników i zwykle znacznie wyższa niż u psów wiekowych. Psy ras małych i miniaturowych również mają wyższe parametry życiowe niż psy ras dużych i olbrzymich.

Podwyższona temperatura połączona z innymi niepokojącymi objawami może świadczyć o chorobie. Jeśli gorączka jest wysoka, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem weterynarii.

Pomiary parametrów życiowych psa - o czym pamiętać?

O czym należy pamiętać, robiąc pomiary parametrów życiowych psa? Ważne jest, aby robiąc wszelkie pomiary parametrów życiowych naszego psa oraz oględziny jego ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia, brać również pod uwagę czynniki środowiskowe.

Są to sytuacje, w jakiej się on znajduje w czasie naszych obserwacji i w jakich znajdował się bezpośrednio wcześniej (np. wysoka temperatura powietrza w pomieszczeniach lub na dworze, a także jedzenie, spanie, kąpiel, stres, lub nadmierne pobudzenie jak np. zabawa, radość i inne wysiłki wpływają na wyniki naszych pomiarów). Odpowiednia analiza wyników pomiarów pozwoli stwierdzić, czy pies rzeczywiście cierpi na jakąś chorobę, czy jedynie jest zmęczony zabawą lub przegrzany.

fot. Jak mierzyć tętno u psa/Adobe Stock, pressmaster

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 01.02.2011.

Reklama

Czytaj także:

Lody dla psa

Jak odróżnić psa od suki?

Ile kosztuje szczepienie psa?

Co zrobić, kiedy pies wymiotuje?