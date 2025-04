Technik weterynarii wskazał 1 rasę psów, której nie cierpi. Dostało się też właścicielom tych zwierzaków

Technik weterynarii, który na co dzień ma do czynienia z różnymi rasami psów, wskazał jedną, która jego zdaniem jest wyjątkowo uciążliwa. Wyraził też swoją opinię na temat właścicieli tych czworonogów. Sam zobacz, co dokładnie powiedział.