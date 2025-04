W Brazylii doszło do największej powodzi od dekad. Ten kraj od dwóch tygodni walczy z żywiołem, a w schroniskach pojawia się coraz więcej bezdomnych zwierząt, które w wyniku tej katastrofy straciły dach nad głową i nie mogą odnaleźć właścicieli. Teraz dobrzy ludzie postanowili poprawić nieco ich los i sprawić im radość. Patrząc na ten filmik, musimy stwierdzić, że chyba im się udało.

Te psiaki straciły wszystko, ale na ich mordkach zagościł uśmiech

W ostatnich dniach mieszkańcy Brazylii zmagają się z ulewami, które doprowadziły do powodzi na południu tego pięknego kraju. W wyniku katastrofy wiele osób straciło dach nad głową, a zwierzaki domy i rodziny. Bezdomne psy trafiają do schronisk, w których szukają schronienia i czekają na odnalezienie. Smutne, samotne wegetują z dnia na dzień. Ostatnio jednak los się do nich uśmiechnął.

Portal thedodo.com donosi o organizacji Abrigo Campos Sales z miasta São Leopoldo, która zapewnia bezpieczne schronienie psiakom dotkniętym powodzią. Ostatnio jej wolontariusze postanowili uszczęśliwić nieco swoich podopiecznych, żeby w końcu na ich mordkach zagościł uśmiech. I chyba się udało.

Zwierzaki otrzymały zabawki, które sprawiły im sporo radości. Tylko zobacz ten chwytający za serce filmik.

Powódź w Brazylii – wolontariusze pomagają bezdomnym zwierzętom

Nie da się ukryć, że takiej radości na mordkach zwierzaków dawno nie widzieliśmy. To pokazuje, że pupile nie potrzebują wiele do szczęścia – wystarczy schronienie, opieka i kawałek zabawki, która ubarwi im codzienność w schronisku. Internauci są zachwyceni tą akcją.

- Kochane. Niech ich przyszłość będzie dużo lepsza od przeszłości! - Jeden z najpiękniejszych filmów, który rozgrzewa nasze serca. - Jesteście wspaniali – piszą komentujący.

To niesamowite, że są jeszcze dobrzy ludzie, którzy myślą o zwierzętach w obliczu tak wielkiej katastrofy. Do tej pory w wyniku powodzi w Brazylii zginęło ponad 130 osób, a około 800 jest rannych. Aż 700 tysięcy mieszkańców musiało opuścić swoje domy, aby ewakuować się z zalanych terenów. Nic więc dziwnego, że rośnie także współczynnik bezdomnych zwierząt.

Źródło: thedodo.com/Instagram.com, @caes_resgatados_/tvn24.pl

