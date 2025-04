Wydawać się może, że dzikie zwierzęta nie przywiązują aż takiej wagi do rodziny jak np. ludzie, psy czy koty. Nic bardziej mylnego. One uwielbiają żyć w stadzie i również tego potrzebują. Udowodniły to m.in. te wiewiórki. To, co zrobiły, aby odnaleźć ukochanego brata, było wspaniałe. A jeszcze piękniejsza była ich reakcja, gdy w końcu go odnalazły.

Te maluchy poszukiwały zaginionego brata

Tę wzruszającą historię opowiedział portal thedodo.com. Pewien mężczyzna ujrzał małą wiewiórkę w pobliżu magazynu, w którym pracował. Od razu zadzwonił do Karenlynn Stracher, opiekunki dzikich zwierząt na Long Island. Kobieta dopytała go o szczegóły i powiedziała, że zwierzak nie może być sam. Jej zdaniem w okolicy musiały znajdować się inne wiewióreczki. I miała rację.

Okazało się, że w pobliżu znajduje się również rodzeństwo zabłąkanej wiewiórki. Dzika rodzinka przesiadywała w wentylacji, co chwilę się wyłaniając. Zwierzaki poszukiwały swojego braciszka, ale niestety bezskutecznie.

Zobacz, jak wyglądały wiewiórki w momencie, gdy próbowały się odnaleźć.

Wiewiórki znalazły zaginionego brata

Wiewiórki zostały przetransportowane w bezpieczne miejsce. I właśnie tam się odnalazły. Ich radość, że znów są razem, nie miała granic. Internauci, którzy skomentowali nagrania zamieszczone na TikToku, są pod wrażeniem i nie kryją wzruszenia. Wyrażają wdzięczność wobec mężczyzny, który uratował wiewiórki.

- Ten człowiek zasługuje na brawa! - To poprawiło mi dzień. - Świat potrzebuje więcej takich ludzi. - Co za wspaniały film – piszą komentujący.

Najlepszy jest oczywiście moment, w którym wiewiórcze rodzeństwo zdaje sobie sprawę, że znów jest razem.

To było radosne spotkanie tych pięciu pięknych dzieci – powiedziała Karenlynn Stracher w rozmowie z thedodo.com.

Sam zobacz, jaka to wzruszająca chwila.

Źródło: thedodo.com/TikTok

