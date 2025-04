Choć wydawać się może, że dziś wiedza na temat potrzeby kastracji zwierząt jest szeroka, wciąż nie dotarła do niektórych osób. Być może właściciele też nie chcą dopuścić do siebie, że przeprowadzenie takiego zabiegu na zwierzęciu jest konieczne. Mogą bowiem zarabiać na szczeniętach, ale wiele z nich po prostu ląduje na ulicy, stąd tak duży odsetek bezdomnych zwierząt. Te 3 psie siostry czekał podobny los, bo miały być maszynkami do rodzenia szczeniąt.

Wiele suczek na wsiach czeka podobny los. Są traktowane przedmiotowo i jedynym ich celem ma być rodzenie szczeniąt. Tak było również z mamą tych szczeniaczków oraz ich mamą i zapewne kilka psich pokoleń wstecz. Dzięki dobrym wolontariuszom z Fundacji ADA te 3 siostry zakończą okrutną linię w swojej rodzinie.