Wiele razy pisałyśmy, co czuje pies oddany do schroniska. Tego typu czworonogów jest bowiem bez liku. Każdy z pupili nieco inaczej reaguje w takiej sytuacji, ale nie da się ukryć, że wszystkie są zagubione i nieświadome tego, co się z nimi dzieje. A to może być naprawdę przerażające dla zwierzaków. Ta psinka pokazuje, jak czuje się pies porzucony przez właściciela. Dla niej to przerażająca i bardzo trudna sytuacja.

Właścicielka porzuciła ją na pastwę losu

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie opublikowało zdjęcia małej, przerażonej, zaledwie 2-letniej suni. Pinta to psinka o złamanym sercu, ponieważ została tak po prostu porzucona przez właścicielkę.

Oddana przez właścicielkę, bo… wyjeżdża. Sunia tak to przeżywała, że stresowo dostała ataków padaczki – pisze schronisko.

Pinta bardzo odchorowała to, że została porzucona przez dotychczasową właścicielkę. Zupełnie nie rozumie, co się stało i dlaczego człowieka skazał ją na schronisko.

Tylko zobacz, jaka to cudowna psinka.

Tak czuje się pies porzucony przez właściciela

Zwierzęta różnie reagują na porzucenie. Są pobudzone, smutne, a niektóre nawet popadają w różne choroby ze stresu – tak jak w przypadku Pinty. Każdy pupil, który zostaje nagle oddany przez swojego dotychczasowego „opiekuna”, otrzymuje traumę na całe życie.

Dlatego musimy zrobić wszystko, aby pomóc tej sunieczce wrócić do normalności i znów uwierzyć w człowieka. Pinta szuka domu, w którym znajdzie ukojenie. Z pewnością dojdzie do siebie, gdy znów poczuje się bezpieczna i zaopiekowana.

Jeżeli chciałbyś przyjąć ją pod swój dach, wypełnij ankietę przedadopcyjną na profilu Celestyniaki – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie na Facebooku. A nawet jeśli nie jesteś w stanie jej przygarnąć, wciąż możesz jej pomóc. Wystarczy, że udostępnisz post na jej temat, aby dotarł do jak największego grona odbiorców. Być może właśnie wśród twoich znajomych znajdzie się osoba, która pokocha Pintę i zapewni jej cudowny dom.

- Narażać zwierzę na taki stres. Nie do przyjęcia! - Nie ma żadnego argumentu na wytłumaczenie takiego postępowania. - Ludzie nie mają serca, brak słów – piszą komentujący.

Mocno trzymamy kciuki za to, żeby Pinta szybko znalazła dom. Ta psinka potrzebuje kochającego człowieka, aby znów odzyskać wiarę w ludzi i cudowne życie.

Źródło: Celestyniaki - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

