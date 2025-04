W polskich lasach ostatnio można znaleźć ślady dużego zwierzęcia. Zostały one przedstawione w nagraniu, które zamieściło Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne na Facebooku. Dla nas te ślady wyglądają niezwykle tajemniczo, ale leśniczy doskonale wiedzą, kto jest ich właścicielem. Zobacz, jaki zwierz się za nimi kryje.

Reklama

Tajemnicze ślady na śniegu. Leśnicy wiedzą, co to za zwierzę

Dzikie zwierzęta potrafią nam sprawić sporo niespodzianek. Większość mieszkańców lasu powinna aktualnie przebywać w śnie zimowym, ale okazuje się, że niektórzy z nich poczuli już wiosnę.

Właśnie dlatego mogło powstać poniższe nagranie. Widzimy na nim ślady ogromnych zwierząt. Sam zobacz, jak wyglądają. Jesteś w stanie je rozpoznać?

Kim są właściciele tych tajemniczych śladów?

Odwilż… Wysoka temperatura (jak na tę porę roku) spowodowała, że niedźwiedzie znowu wędrują po ustrzyckich lasach – możemy przeczytać w poście nadleśnictwa.

Jak zatem widzimy, tajemnicze ślady, które pojawiły się w nagraniu, należą do niedźwiedzi, choć te wciąż powinny przebywać w śnie zimowym. Wygląda jednak na to, że zwierzęta już się wybudziły. A to może być dla nich naprawdę niebezpieczne.

Niedźwiedzie wybudziły się ze snu zimowego

Portal o2.pl informuje, że leśniczy są zaniepokojeni tak wczesnym wybudzeniem się niedźwiedzi ze snów. Ich zdaniem wszystkiemu winne jest globalne ocieplenie, ponieważ zwierzaki nie są w stanie tak łatwo przyzwyczaić się do nowych warunków pogodowych w lutym.

Niestety jest to zjawisko naprawdę groźne dla niedźwiedzi oraz innych zwierząt, które wciąż powinny przebywać w śnie zimowym. Aktualnie mamy bowiem do czynienia z odwilżą i zwierzaki wyruszyły na polowanie pożywienia. Meteorolodzy zapowiadają jednak ponowny spadek temperatur. I o ile my znów założymy cieplejsze ubrania i jakoś spróbujemy przystosować się do nowych warunków, dzikie zwierzęta nie zapadną z powrotem w sen zimowy. A to może mieć dla nich przykre konsekwencje związane z deficytem pożywienia w lasach.

- Dla nich to za ciepła zima. - Przez zawirowania aury misie się pogubiły ze spaniem. - Dziwna zima i misie to czują – piszą zatroskani internauci.

Mamy nadzieję, że najgorsze mrozy już za nami i powracająca zima nie da więcej w kość naszym leśnym przyjaciołom. A my też po cichutku marzymy już o wiośnie.

Źródło: Facebook.com, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, Lasy Państwowe/o2.pl

Reklama

Czytaj także:

Tajemnicze „wygrzane placki” na śniegu. Zobacz tylko, kto za nie odpowiada

Dzik bez nogi żyje na wrogim terenie wilków. Wygląda na to, że zwierzęta zawarły tajny pakt

Jelenie zombie opanowują lasy. Zwierzęta dotyka tajemnicza choroba