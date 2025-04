Szczur domowy to wspaniały towarzysz zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Gryzonie te nie są bardzo wymagające, zajmują niewiele miejsca, a w dodatku są bardzo przyjazne, inteligentne i łatwe do oswojenia. Według sennika szczury symbolizują choroby i brud - w rzeczywistości to społeczne zwierzęta o przygodowych aspiracjach.

Małe zwierzęta, w tym właśnie szczury, można przygarnąć pod swój dach z 4 źródeł:

Sklep zoologiczny. Wystarczy wejść i wybrać zwierzątko, by za chwilę wrócić z nim do domu. Trzeba jednak uważać na osobniki chore, ranne i starsze - nie każdy sklep należycie dba o swoich tymczasowych podopiecznych. Porządniejsze sklepy oferują możliwość darmowej kontroli u weterynarza w ciągu pierwszych tygodni po zakupie zwierzątka

Zarejestrowana hodowla , oferująca zwierzęta z rodowodem. Uwaga jednak na pseudohodowle - podobnie, jak w przypadku psów i kotów, zwierzątka rozmnażane są „jak popadnie", bez szczególnej dbałości o ich zdrowie czy komfort. Niestety pseudohodowcy za niemałe pieniądze sprzedają zwierzęta wątpliwego pochodzenia, często przedstawiając sfałszowany lub nic nie znaczący dokument, rzekomo poświadczający rejestrację hodowli.

Inną opcją jest przygarnięcie zwierzęcia oddawanego przed osoby prywatne . Najczęściej ogłoszenia pojawiają się na grupach poświęconych szczurom na portalach społecznościowych lub na portalach ogłoszeniowych.

Kolejną, lecz najmniej znaną formą nabycia szczura, jest adopcja. Szczurka nie znajdziesz w typowym schronisku, a w domu tymczasowym, prowadzonym najczęściej przez osoby prywatne. Zwierzęta trafiają tam odebrane ze złych warunków, z interwencji. W tym ostatnim przypadku obowiązuje zwykle umowa adopcyjna – tak, jak w schronisku.

Zakup szczura nie jest dużym wydatkiem - kosztuje od 5 do 50 złotych. Zdecydowanie więcej kosztuje klatka dla szczura wraz z wyposażeniem.

Miesięczny koszt utrzymania szczura hodowlanego zależy głównie od ceny karmy i ściółki. Przy jednym szczurze będzie to zwykle wydatek kilkunastu złotych - przy czwórce - już kilkudziesięciu.

Szczury nie są wymagające, za to dosyć podatne na choroby. Chory szczur jest apatyczny, traci na wadze, piszczy przy lekkim dotyku. Jeśli zauważysz u swojego szczura podobne objawy udaj się z nim do weterynarza.

Szczury domowe z niezarejestrowanych hodowli bywają obciążone chorobami genetycznymi. Weź to pod uwagę, decydując się na przyjęcie gryzonia pod swój dach.

Szczur, choć jest zwierzęciem niewielkim (dorosły osobnik waży zwykle kilkaset gramów), ma swoje wymagania dotyczące lokum. Odpowiednie wymiary klatki i zabawki dla szczura, a także dobrej jakości karma i dodatki do niej zapewnią mu komfortowe życie.

Minimalne wymiary klatki dla szczura – a właściwie dla szczurów, bowiem zwierzęta te są silnie stadne, to 80 x 50 x 80 cm.

Im większa klatka, wyposażenie klatki, tym więcej swobody i radości dla szczurzego przyjaciela. Za mała klatka, w której szczur będzie czuł się skrępowany, istotnie przekłada się na problemy z jego oswojeniem, a także hamuje jego ciekawość świata i wesołe usposobienie. Minimalne wymiary klatki rekomendowane są dla maksymalnie 4 osobników. Im większe stadko, tym większa klatka będzie potrzebna.

Szczury są mistrzami wspinaczki, dlatego klatka powinna być nie tylko wysoka, ale także wyposażona w zabawki. Najlepsze będą te z drewna i sznurka – w przypadku posmakowania takiej zabawki, szczurkowi nie stanie się żadna krzywda.

Szczury muszą mieć także gdzie się schować – potrzebny będzie więc domek dla szczura, a także różnego rodzaju drabinki i hamaczki do zabawy. Do tego potrzebne będzie oczywiście poidełko/miseczka na wodę i miska na karmę.

Ściółka i podłoże

Dla komfortu szczurzych łapek, nie stosuj twardego pelletu jako podłoża. Zamiast tego kup niepylące trociny (to ważne, by były odpylone – nos i drogi oddechowe szczura są małe i wrażliwe, a pyląca ściółka może powodować alergie).

Dno klatki możesz wysypać w całości ściółką, albo nasypać ją tylko do kuwety, a resztę wyłożyć na przykład matą łazienkową lub dry bedem.

Regularne sprzątanie klatki z moczu szczura jest bardzo ważne – ale też łatwe, bo te zwierzęta załatwiają swoje potrzeby zwykle w tym samym miejscu.

Szczury są zwierzętami z natury przyjaznymi i łagodnymi, jednak indywidualne zachowania zależą od charakteru danego osobnika, a także jego przeszłości.

Jeśli zwierzę pochodzi z hodowli lub jest narodziło się już po przygarnięciu ciężarnej samicy, to oswajanie będzie o wiele łatwiejsze: szczur zna już ludzką rękę i pozostanie kwestia przyzwyczajenia go do siebie.

Pierwsze 2 - 3 dni w nowym domu to stresujący czas, dlatego warto zapewnić szczurowi spokój: nie wyciągać na siłę rąk i nie brać go na nie, nie głaskać i nie łapać - szczególnie z góry.

Szczur domowy kojarzy takie zachowania z atakiem drapieżnika, przed którym musi natychmiast uciec. Niech twoja obecność w pierwszych dniach ograniczy się do karmienia i zmiany wody, a także mówienia do pupila.

Kiedy zacznie kojarzyć twój głos i będzie miał z nim dobre skojarzenia, zaufa ci szybciej. Po kilku dniach możesz spokojnym ruchem próbować dawać mu smakołyki z ręki – zasada „przez żołądek do serca” sprawdza się w tym przypadku idealnie.

Kiedy szczur przestanie się bać i będzie podchodził do ciebie z zaciekawieniem, możesz spróbować wziąć go na ręce. Jeśli jednak ucieknie – nie rób niczego na siłę.

Raz zrażony szczur, może bać się już przez całe życie. Cierpliwość i subtelność w kontakcie z nowym pupilem to konieczność.

Czym karmić szczura hodowlanego? Odpowiednia, a więc wartościowa i zbilansowana dieta to podstawa do tego, by szczurek jak najdłużej cieszył się zdrowiem. W sklepach zoologicznych bez problemu kupisz karmę dla szczura domowego, z dużą ilością białka zwierzęcego i nasion.

Unikaj karmienia pupili karmami zawierającymi sztuczne barwniki, kolorowe chrupki czy niezdrowe tłuszcze. Pożywienie jest jak paliwo – im wyższej jakości, tym lepiej.

Dieta szczura powinna być urozmaicona. Warto podawać owoce i warzywa, ale z umiarem. W sklepach zoologicznych, stacjonarnych i internetowych, nie brakuje różnego rodzaju suszonych przekąsek dla szczurzych pupili: ziół, warzyw, owoców i mieszanek o specjalnym przeznaczeniu.

Najlepszą opcją jest przygarnięcie zwierzątek, które już się znają. Jeśli jednak do już posiadanego osobnika dobieramy kolegę, zanim zamieszkają razem, trzeba je połączyć.

Taki zabieg musi odbyć się na neutralnym gruncie dla wszystkich zwierzaków – na odgrodzonej podłodze, łóżku, wybiegu.

Najważniejsze, by miejsce nie było przesiąknięte zapachem któregokolwiek z nich. Łączenie powtarza się każdego dnia tak długo, aż zwierzaki w końcu się zaakceptują. Wtedy będą mogły zamieszkać w jednej klatce.

„Dorzucenie” szczurka do pozostałych, jeśli się nie znają, może skończyć się tragicznie – w najlepszym wypadku pogryzieniem nowego osobnika, w najgorszym – nawet walką na śmierć i życie.

Uwaga: decydując się na szczurzą parkę lub kilkuosobnikowe stado, pamiętaj o tym, by były to grupy jednopłciowe. Ciąża dla tak małych i delikatnych organizmów jak szczury domowe, jest obarczona dużym ryzykiem i zagrożeniem życia zarówno samicy, jak i młodych.

Szczury a inne zwierzęta

Wbrew obiegowej opinii szczury nie są agresywne, a atakują tylko wtedy, gdy czują zagrożenie lub zostaną sprowokowane. Najlepiej czują się w towarzystwie osobników swojego gatunku, przywiązują się też do opiekunów. Nie zaleca się stresogennego dla szczura czy innych zwierząt utrzymywania ich w bliskiej odległości czy na wolności - warto przemyśleć zakup szczura hodowlanego, jeśli dom zamieszkują inne pupile.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.08.2018.

