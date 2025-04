Szczepienie psa przeciwko wściekliźnie to obowiązek każdego właściciela czworonoga. Szczepienia psa przeciwko wściekliźnie dokonuje się po ukończeniu 3. miesiąca życia, jednak nie później niż po upływie 30 dni od tej daty. Kara za nieszczepienie psa jest wysoka, może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Ile kosztuje szczepienie psa?

Spis treści:

Cena za szczepienie psa zależy od placówki oraz miejscowości, ale także od tego, na ile szczepień się zdecydujesz. Koszt szczepienia przeciwko wściekliźnie, które trzeba wykonać co roku, nie jest wysoki - to ok. 50 złotych.

Koszt poszczególnych szczepień różni się także w zależności od rodzaju preparatu i gabinetu weterynaryjnego. Także koszty pozostałych szczepień są zdecydowanie niższe, niż koszty leczenia chorób, przed którymi chronią.

Ile kosztuje szczepienie psa (cena za pierwszą dawkę):

szczepienie przeciwko wściekliźnie: 30 - 50 zł,

szczepienie przeciwko nosówce: 40 - 55 zł,

szczepienie przeciwko parwowirozie: około 50 zł,

szczepienie poliwalentna przeciwko nosówce i parwowirozie: 70 - 90 zł,

szczepienie przeciwko chorobie Rubartha: około 50 zł.

Roczny koszt szczepień psa oscyluje w okolicach 120 zł. Kwota nie jest wysoka, a może uchronić pupila przed chorobami, inne osoby przed zakażeniem po ewentualnym ugryzieniu, a tobie dać spokój ducha.

fot. Ile kosztuje szczepienie psa

Obowiązek szczepienia psa spoczywa na jego właścicielu. Za jego niedopełnienie przewidziane są kary, które wyszczególnione zostały w kodeksie wykroczeń.

Obowiązkowe zasadnicze szczepienie psa

W Polsce obowiązkowym szczepieniem dla psa jest wyłącznie szczepienie przeciwko wściekliźnie. Pierwszą dawkę podaje się po ukończeniu 3 miesiąca życia psa, następnie trzeba je powtarzać co 12 miesięcy.

Informacja o zaszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie trafia do paszportu zwierzęcia lub książeczki zdrowia. Wpis ten jest wymagany np. do tego, by wyjechać z psem za granicę. Obowiązek szczepienia psa może być także kontrolowany, a w razie braku stosownego zaświadczenia na właściciela czworonoga nakładana jest kara.

Inne zasadnicze szczepienia dla psa

Do innych zasadniczych szczepień (poza tym przeciwko wściekliźnie) należą:

szczepienie przeciwko nosówce,

szczepienie przeciwko parwowirozie,

szczepienie przeciwko chorobie Rubartha.

Dodatkowe szczepienia psa

Lekarz weterynarii może zalecić wykonanie także innych szczepień, spoza w/w. Są to:

szczepienie przeciwko parainfluenzie,

szczepienie przeciwko herpeswirozie,

szczepienie przeciwko leptospirozie.

Na rynku dostępne są także szczepionki przeciwko grzybicy skórnej i koronawirozie jelitowej, jednak są to choroby o zwykle łagodnym przebiegu, które ustępują bez powikłań. Do dyskusyjnych szczepionek zalicza się także tę przeciwko boreliozie, choć część weterynarzy twierdzi, że także warto takie szczepienie wykonać.

fot. Szczepienia psa na wściekliznę

Gdy dojdzie do ugryzienia przez psa, jego właściciel zobowiązany jest do przedstawienia książeczki zdrowia i udokumentowania, że pies był szczepiony przeciwko wściekliźnie. Taką książeczkę należy dostarczyć do szpitala, w którym leczona jest ugryziona osoba możliwie jak najszybciej.

Kara za nieszczepienie psa przeciwko wściekliźnie może wynieść nawet 1000 zł. W przypadku psów ras uchodzących za najbardziej agresywne kara może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. W skrajnych przypadkach za nieszczepienie psa można również trafić do więzienia, a pupil może zostać właścicielowi odebrany.

Szczeniaków nie należy szczepić zaraz po urodzeniu. Warto jednak zarejestrować go w gabinecie weterynarza i zapytać, kiedy jest najlepszy czas na szczepienie. Dodatkowo niektóre gabinety oferują przypominanie o terminie szczepienia, w formie np. SMS.

Przez pierwsze tygodnie życia małe pieski mają tzw. odporność bierną. Wraz z mlekiem matki, a zwłaszcza siarą, otrzymują przeciwciała matczyne, które chronią je przed chorobami. Poziom odporności biernej spada między 8 a 12 tygodniem życia. W przypadku szczeniąt wychowujących się bez matki, uzasadnienie ma wcześniejsze szczepienie, wykonane już w 4. tygodniu życia.

Zwykle stosuje się taki harmonogram szczepień szczeniąt:

4 - 6 tydzień (przeciwko nosówce i parwowirozie),

8 - 10 tydzień (przeciwko nosówce, parwowirozie, leptospirozie i chorobie Rubartha),

12. tydzień (przeciwko nosówce, parwowirozie, leptospirozie, parainfluenzie, chorobie Rubartha),

2 tygodnie po zakończeniu szczepień podstawowych: Bordetella bronchiseptica,

3 - 4 miesiąc (przeciwko wściekliźnie).

Szczepienia należy powtarzać w kolejnych latach:

przeciwko wściekliźnie co 12 miesięcy od daty pierwszej szczepionki,

przeciwko nosówce, parwowirozie, chorobie Rubartha i parainfluenzie co rok lub co 2 - 3 lata, w zależności od potrzeb i wskazań.

Szczepienie przeciwko leptospirozie warto wykonać co roku na wiosnę.

fot. Pierwsze szczepienie psa

Jednym ze szczepień zalecanych dla szczeniąt jest szczepienie przeciwko parwowirozie. Ta groźna choroba wirusowa objawia się biegunką, a w przypadku młodych piesków szybko może doprowadzić do odwodnienia, przyspieszenia akcji serca i zaburzeń krzepliwości krwi.

Kolejnym szczepieniem, które warto wykonać, jest szczepienie przeciwko nosówce. Śmiertelność wśród najmłodszych psów w przypadku tej choroby wynosi od 30 do 80%, za to te, które ją przeszły, mogą mieć problemy neurologiczne lub problemy ze szkliwem. Objawy nosówki u psów bywają bardzo różne, a sama choroba może mieć postać nieżytową, neurologiczną, oczną, skórną, płucną, żołądkowo-jelitową. Przebieg nosówki może być ostry, podostry lub przewlekły.

Kolejne szczepienie zalecane to szczepienie przeciwko chorobie Rubartha. Śmierć zwierzęcia może nastąpić już po kilku godzinach od wystąpienia pierwszych objawów. Jest to zakaźne zapalenie wątroby, którym pies może zarazić się przez kontakt z wydalinami bądź wydalinami chorych zwierząt, ale wirus może zostać przeniesiony także na ubraniach właściciela.

Kolejną groźną dla psów chorobą jest leptospiroza. Najczęściej psy zarażają się nią poprzez zanieczyszczone kałuże czy rzeki, ale źródłem zakażenia może być też kontakt z moczem chorego zwierzęcia. Co ważne, leptospiroza jest zoonozą, człowiek może zarazić się nią od swojego pupila.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 07.10.2020.

