1. Poświęć mu czas

Tak zaplanuj zajęcia, byś po przywiezieniu szczeniaczka do domu mogła być z nim przez kilka następnych dni, a potem też nie pozostawiaj go samego na długie godziny. Jeśli szczeniak musi zostać przez jakiś czas bez opieki, zadbaj, by w pobliżu nie było żadnych niebezpiecznych przedmiotów, np. kabli, które mógłby przegryźć lub kruchych bibelotów, mogących się przewrócić i potłuc. Zostaw mu bezpieczne zabawki, by się nie nudził.

Reklama

2. Zadbaj o legowisko.

Powinno być miękkie, przytulne i ciepłe. Wymość je starym kocykiem, w który szczeniak będzie się z chęcią zakopywał. Wypróbowanym sposobem jest włożenie do legowiska butelki z ciepłą wodą i ustawienie obok tykającego budzika. Butelka daje ciepło, a tykanie zegarka przypomina zwierzęciu bicie serca matki. Po jednej czy dwóch nocach piesek na pewno poczuje się pewniej i bezpieczniej.

3. Karm zdrowo

Do wieku 3 miesięcy karm szczenię 4-5 razy dziennie w niewielkich ilościach. Na początku (przez ok. 2 tygodnie) podawaj mu pokarm, do którego był wcześniej przyzwyczajony, stopniowo uzupełniając go innym. Najzdrowsze jest świeże jedzenie przygotowane samodzielnie w domu. Gotowane warzywa z mięsem (wołowina, jagnięcina, drób, flaki), oczywiście - rozdrobnione.

Możesz je uzupełniać białym serem, jogurtem, kefirem. Wskazane jest podawanie chrząstek, kostek cielęcych, od czasu do czasu - jajka.

4. Zapewnij spokój podczas jedzenia

To bardzo ważne. Miski z wodą i jedzeniem powinny stać w spokojnym, zacisznym miejscu. Zdrowy zwierzak je chętnie, z apetytem. Jeśli zaczyna grymasić, można zmniejszyć częstotliwość karmienia o jeden posiłek. Gdy odmawia jedzenia dłużej niż 2 dni – zasięgnij porady lekarza weterynarii.

5. Mądrze ucz czystości

Pies jest natury zwierzęciem czystym. Gdy załatwia się w nieodpowiednim miejscu, nie oznacza to, że jest nieposłuszny – on po prostu nie wie, że robi źle. Dlatego nie karć go, a jedynie nagradzaj, gdy załatwi się we właściwym miejscu. Naukę rozpocznij od rozkładania na podłodze gazet. Gdy szczeniak swoim zachowaniem (skomli, kręci się w kółko, obwąchuje podłogę) zdradza, że ma ochotę załatwić się – szybko przenieś go na gazetę i przytrzymaj na niej łagodnie. Potem daj mu nagrodę i wyraźnie okaż swoje zadowolenie. Gdy weterynarz pozwoli już wychodzić z pieskiem na dwór (po wszystkich szczepieniach), najlepiej wyprowadzaj go rano, po jedzeniu. Wykaż trochę cierpliwości, aż pies się załatwi. Jak skończy pochwal go i pogłaszcz. Pamiętaj, by posprzątać po psie!

6. Zadbaj o bezpieczne zabawki.

Zabawa jest bardzo ważna dla każdego psa, a zwłaszcza szczeniaczka, dlatego przedmioty do zabawy powinny być starannie dobrane. Muszą być zrobione z nietoksycznych wytrzymałych materiałów, których piesek nie pogryzie i nie połknie. Pozwól podczas spaceru swobodnie pobawić się z innymi pieskami. Pies potrzebuje kontaktów i towarzystwa innych zwierząt.

7.Zapewnij psu ruch na świeżym powietrzu.

Reklama

Ruch potrzebny jest czworonogom dla zdrowia. Regularny wysiłek fizyczny umożliwia prawidłową pracę i rozwój płuc oraz serca. Dzięki ruchowi wzmacniają się więzadła i lepiej funkcjonują stawy. Pod wpływem promieni słonecznych w skórze psa dochodzi do powstania witaminy D 3 i prowitaminy odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg uwapniania kośćca. Poza tym, psy, które rzadko wychodzą na dwór bardzo się nudzą i są nieszczęśliwe.