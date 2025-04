Śmierć ukochanego opiekuna to największa katastrofa dla każdego zwierzęcia. Ostatnio pisałyśmy, że opiekun Tereski umarł, a ona została całkiem sama. Podobny los spotkał te psiaki. To jeszcze maluchy, a zostały zostawione same na pastwę losu. W dodatku warunki, w jakich mieszkały, wołały o pomstę do nieba. Teraz psiaki wylądowały w schronisku i potrzebują naszej pomocy.

Pani tych psiaków zmarła, a one zostały same na pastwę losu

Przytulisko Głowno opublikowało na swoim facebookowym koncie rozrywający serce wpis. Widzimy nagranie, a w nim małe, całkowicie zagubione psiaki w okropnych warunkach. Właśnie tak żyły te szczeniaczki, gdy zostały same po śmierci opiekunki.

Pięć piesków po śmierci swojej pani zamieszkało w starej komórce. Bez wody, jedzenia i opieki weterynaryjnej. Na szczęście już są bezpieczne – pisze przytulisko.

Psiaki zostały znalezione i zaopiekowane przez patrol interwencyjny Przytuliska Głowno. Aktualnie próbują oswoić się z nową sytuacją.

Tylko zobacz, w jakich warunkach przyszło im żyć.

Przytulisko Głowno: szczeniaki do adopcji

Zwierzaki w tym momencie są pod obserwacją wolontariuszy i dochodzą do siebie. Niedługo przytulisko rozpocznie poszukiwania domków dla nich. Jeżeli zatem jesteś zainteresowany przygarnięciem któregoś z nich, skontaktuj się z przytuliskiem pod numerem telefonu 509 104 718.

Nawet jeśli nie jesteś w stanie wziąć psiaków pod swój dach, nadal możesz im pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na ich temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Być może właśnie wśród twoich znajomych jest ktoś, kto zapewni im dobry, kochający dom.

- Dobrze kochani, że jesteście. - Słodziaki, mam nadzieję, że znajdą odpowiedzialnych i kochających opiekunów. - Piękne są te biedaki – piszą komentujący.

Trzymamy mocno kciuki za to, żeby te maluchy szybko znalazły domki. Dzięki temu na pewno o wiele szybciej dojdą do siebie po stracie ukochanej opiekunki.

Źródło: Facebook.com, Przytulisko Głowno

