Psy są bardzo mądre, ale nie zawsze mogą dać sobie radę w pojedynkę. Gdy zostają porzucone na pastwę losu, trudno, aby udało im się przetrwać – zwłaszcza gdy są przywiązane do drzewa jak w przypadku tego psiaka. Właściciel pozbył się go w okrutny sposób. Gdyby nie ratownicy, którym udało się go dostrzec, cała sytuacja mogłaby się skończyć tragicznie. Tym bardziej nie dziwi radość i wdzięczność pupila. Tylko zobacz, jak zachował się na widok ratowników.

Szczeniak został przywiązany do drzewa

Portal thedodo.com opisał niezwykłą historię, która przytrafiła się ratownikom z amerykańskiego schroniska Stray Rescue of St. Louis. Dotarli oni bowiem do potrzebującego psiego dzieciaka, które zostało w okrutny sposób potraktowane przez swojego dotychczasowego właściciela, a dokładnie… przywiązane do drzewa i porzucone na pastwę losu.

Ten szczeniak był przywiązany na zewnątrz. Gdy się do niego zbliżyliśmy, zdawał się mówić: „Och, dzięki Bogu, tak, przyjdź mi pomóc! Jestem całkiem sam! Jestem tylko małym chłopcem” – relacjonuje schronisko.

Widać, że zwierzak jest przeszczęśliwy, że został znaleziony. Aż podskoczył z wdzięczności. Do tego macha ogonkiem, a w jego oczach można dostrzec światełko nadziei. Tak okazuje wdzięczność ratownikom, którzy ruszyli mu z pomocą.

Tylko zobacz tę rozrywającą serce scenę.

Reakcja bezdomnego psa na widok ratowników porusza

Nie da się ukryć, że to nagranie niezwykle porusza. Na szczęście cała historia ma happy end. Psiak został nazwany przez wolontariuszy Profesorem Plumem. Ratownicy przetransportowali zwierzaka do schroniska. Tam został zbadany, a jeszcze tego samego dnia znaleziono dla niego dom tymczasowy. Właśnie w nim czeka na moment, kiedy znajdzie kochającą rodzinę i będzie mógł odetchnąć z ulgą.

- Dzięki Bogu, że go znaleźliście. - Słodki chłopcze, jesteś już bezpieczny. - Biedne dziecko – piszą komentujący.

Trzymamy mocno kciuki za Profesora Pluma. Mamy nadzieję, że już niedługo znajdzie wymarzony dom. Zresztą jesteśmy tego pewni, bo to naprawdę przeuroczy psiak.

Źródło: thedodo.com/Facebook.com, StrayRescue

