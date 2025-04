fot. Fotolia

Najlepiej, jeżeli możemy wziąć parę dni urlopu i oswajać psa z nowym miejscem w swoim towarzystwie. Gdy przyniesiemy maleństwo do domu, to pozwólmy mu obejrzeć i powąchać każdy kąt w mieszkaniu. Pokażmy mu, gdzie jest jego posłanie, miska z wodą i jedzeniem oraz toaleta. Nie denerwujmy się, jak nasiusia na dywan.

Miejsce do spania i odpoczynku

Szczeniakowi na początek wystarczy kartonowe pudełko wyścielone ciepłym kocem. Dorosłe zwierzę potrzebuje już jednak wygodnego „łóżka”. Dla psów dużych i ciężkich ras idealny będzie materac umieszczony na stelażu. Nie polecamy wiklinowych koszy, gdyż zwierzęta je chętnie gryzą i mogą sobie pogryzionymi resztkami wikliny zrobić krzywdę. Posłanie powinno być umieszczone w ciepłym, wolnym od przeciągów, ale blisko domowników, miejscu. Dobra jest też transportówka lub klatka (przydatne w podróży) dobrana do rozmiarów psa dorosłego – zwierzę będzie ją traktowało jak swoją budę.

Obroża, smycz i identyfikator

Szczeniak dosyć szybko wyrasta z obroży, dlatego na początek warto kupić najtańszą z taśmy, w której bez trudu możemy zrobić dziurki. Zakładamy ją, tak by była dość luźna i wygodna, ale żeby zwierzak nie mógł wysunąć głowy. Jeżeli obroża bardzo podrażnia szyję, pies kaszle, to możemy wyprowadzać go na spacer na szelkach. Są wygodne dla ras małych. Można w nich podnieść psa.

Do obroży lub szelek warto przyczepić identyfikator z imieniem zwierzaka oraz adresem i telefonem właściciela.

Smycz należy dopasować długością i wytrzymałością do rasy. Wygodne okazują się również smycze automatyczne. Polecane są jednak dla psów nauczonych chodzenia na smyczy i przy nodze. Pamiętajmy, że akcesoria należy dopasować do wielkości naszego pupila. Nie można małego pieska przytłaczać ciężką skórzaną obrożą, zaś dużego i silnego prowadzić na delikatnej, bo taka go nie powstrzyma.

Szczeniak w nowym domu

Bardzo ważne jest, aby pomieszczenie nie stanowiło zagrożenia dla malucha. Szczeniaki potrafią być bardzo pomysłowe, zwłaszcza gdy zostają same w domu. Należy więc dokładnie sprawdzić, co znajduje się w zasięgu psich pyszczków. Przede wszystkim trzeba dobrze ukryć kable elektryczne i telefoniczne. Meble należy spryskać repelentem, zniechęcającym do wąchania i gryzienia. Buty schować do zamykanej szafki. Na stole nie kłaść zwisającej serwety czy obrusa, bo natychmiast pies pociągnie za nie i wszystko zrzuci. Jeśli w domu są schody, to również należy je odpowiednio zabezpieczyć.

W łazience nie wolno pozostawiać mydła i butelki z szamponem na brzegu wanny. Trzeba schować do zamykanej szafki środki dezynfekujące, proszki do prania, lekarstwa. Butelka z lekami z zakrętką zabezpieczoną przed odkręcaniem przez dzieci nie stanowi problemu dla naszego pupila – po prostu ją pogryzie.

Psy mają bardzo zręczne łapy i sprawny pysk, którymi potrafią otwierać drzwiczki szafek, dlatego powinny mieć dobre zamknięcie. Śmieci również należy trzymać dokładnie zamknięte.

Nawet ścierki kuchenne i ręczniki mogą być niebezpieczne, ponieważ psy uwielbiają je obgryzać. Jeżeli połkną taką dużą rzecz, to zablokują sobie jelita, co może doprowadzić do śmierci. Tak samo niebezpieczne są rośliny w domu i ogrodzie. Wiele z nich jest dla zwierząt trujących. Trzeba więc sprawdzić które i usunąć je lub bardzo dobrze zabezpieczyć przed zwierzakiem.

Szczeniak na zewnątrz domu

Ogrodzenie musi być szczelne, w przeciwnym razie nasz ulubieniec znajdzie najmniejszą nawet dziurę i wyjdzie zwiedzać świat. Nie bez znaczenia jest również jego wysokość. Dla dużego psa musi mieć prawie dwa metry. Pamiętajmy też, że wiele zwierząt lubi kopać w ziemi i może się podkopać pod źle zabezpieczonym ogrodzeniem. Jeżeli w ogrodzie znajduje się basen czy oczko wodne, to należy je ogrodzić, aby zwierzak do niego nie wpadł.

W żadnym wypadku nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie psa na łańcuchu. Najlepiej zrobić dla niego kojec z zadaszeniem o wymiarach 2 x 3 m. Do środka wstawić wygodną budę, w której będzie ciepło i dostatecznie dużo miejsca, by pies mógł się swobodnie poruszać. Musi też mieć miskę na jedzenie i z wodą oraz zabawki.

Psie dziecko czuje się bezpieczniej, kiedy może się do nas przytulić i słyszeć bicie naszego serca, grzać się naszym ciepłem. Zastępujemy malcowi jego mamę.

To będzie potrzebne

Miska na jedzenie i wodę, dobrana do potrzeb psa

na jedzenie i wodę, dobrana do potrzeb psa Obroża , która nie może być za ciasna, zbyt wąska ani za szeroka

, która nie może być za ciasna, zbyt wąska ani za szeroka Legowisko ciepłe, wygodne, odpowiednie do wielkości psa

ciepłe, wygodne, odpowiednie do wielkości psa Smycz, na której będziemy wyprowadzać zwierzaka na spacer

Zabawki dla pupila

Do gryzienia

Podczas ząbkowania szczeniaka bardzo swędzą dziąsła. Musi więc gryźć. Najlepsze będą grube węzły, skórzane gryzaki. Należy unikać zabawek z wystającymi elementami – psiak może je odgryźć i połknąć, oraz z ostrymi kantami, którymi może sobie pokaleczyć pyszczek.

Nie za dużo

Nie należy psu dawać kilku zabawek równocześnie. Mając tak duży wybór, uzna, że wszystko co znajduje się na podłodze, może być zabawką, również buty.

Doskonałe na nudę

Zabawki mogą odwrócić uwagę szczeniaka od naszych butów, mebli. Bawiąc się, ma zajęcie i nie dopada go nuda. Należy je zawsze dobrać do wielkości psa. Nigdy nie mogą być zbyt małe, żeby zwierzak ich nie połknął lub nie udusił się nimi.

Dla psów nie nadają się też dziecinne zabawki, zwłaszcza ze sztywnych tworzyw sztucznych. Odgryzione kawałki są na tyle ostre, że mogą pokaleczyć. Najlepsze do zabawy będą piłeczki tenisowe lub lite, gumowe, podobnej wielkości oraz zabawki, do których można włożyć suchą karmę, żeby pies postarał się ją wydostać.

