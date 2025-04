Pamiętasz bajkę pt. „Sekretne życie zwierzaków domowych”? Jej czworonożni bohaterowie wymykali się z domów, aby przeżyć wspólnie niezwykłe przygody. Okazuje się, że takie sytuacje dzieją się naprawdę, a najlepszym przykładem na to jest psiak tej kobiety. Szczeniak prowadził podwójne życie. Nie uwierzysz, co robił w tajemnicy, gdy wymykał się z domu.

Użytkowniczka platformy X o nicku @dammitdemi jest psią mamą. Od czasu do czasu publikuje różne informacje z życia swojego pupila. Jeden z jej postów wzbudził jednak wyjątkowe zainteresowanie internautów. Okazało się bowiem, że pies kobiety prowadzi podwójne życie.

Han Solo jest jeszcze szczeniakiem, ale niezwykle krnąbrnym. Lubi znikać z domu na całe dnie. Pewnego razu, gdy długo się nie zjawiał, jego pani zaczęła się stresować. Na szczęście obroża psiaka miała wgrany lokalizator GPS, dzięki któremu kobieta mogła sprawdzić w aplikacji, gdzie znajduje się jej pupil.

Na początku jednak nie było łatwo i właścicielka psiaka była przerażona. Okazało się bowiem, że GPS od dłuższego czasu nie aktualizował lokalizacji Hana Solo i jest problem w odnalezieniu czworonoga. Kobieta przeszukała okolicę i nic. Zadzwoniła nawet do weterynarza, aby zapytać, czy przypadkiem nie widział zwierzaka. I w tym samym momencie dostała powiadomienie, że udało się namierzyć Hana Solo. Co ciekawe… w country clubie.

Gdy właścicielka psiaka dotarła na miejsce, była zdumiona swoim odkryciem. Jej pupil w najlepsze biegał po trawie w towarzystwie zupełnie nieznanych jej psów.

Kiedy właścicielka zawołała psa, ten zdawał się tym nie przejmować. W najlepsze bawił się ze swoimi kumplami i nie zamierzał wracać do domu. Ostatecznie jednak się poddał i podleciał do opiekunki.

Od tego czasu Han Solo jest pod czujną obserwacją swojej opiekunki i jej mamy, aby ponownie nie uciekł z domu. On ewidentnie jednak wyraża ochotę na harce ze swoimi przyjaciółmi. Kobieta obiecała mu, że tam wrócą, ale razem i wtedy będzie mógł bawić się z kolegami. Na razie jednak musi obejść się smakiem.

Guys, my uptown dog is running around the block as he tends to do and has stopped at the golf club. If you see him, please just tell him to go home. Do not feed him, I assure you he is well fed. Run him home please and thanks! pic.twitter.com/aTk5ssghqs

— Demigod (@dammitdemi) April 23, 2024