Wiele psiaków ma trudne życie, ale niektóre rodzą się w nieludzkich warunkach i całe dzieciństwo cierpią. Tak też było w przypadku Niuniusia. Dziś ma 6 miesięcy, ale dopiero od niedawna spotyka się z ludzką dobrocią. Wcześniej doświadczył wielu traum, w związku z czym nie do końca potrafi zaufać człowiekowi. Powoli się jednak tego uczy i ma nadzieję, że wkrótce znajdzie dom. A ty możesz mu w tym pomóc.

Niuniuś to psi dzieciak pozostawiony na pastwę losu

Niuniuś niedługo po urodzeniu wylądował na ulicy. Błąkał się w poszukiwaniu jedzenia i błagał o pomoc, podchodząc pod domy różnych ludzi. Gdy jednak człowiek pojawiał się na horyzoncie, od razu uciekał, co świadczy o tym, że nie miał zbyt wielu dobrych relacji z ludźmi, a być może nawet został skrzywdzony. Na szczęście Przytulisko Głowno zapewniło mu bezpieczeństwo i opiekę.

Teraz uczy się kontaktu z człowiekiem. Dzięki naszej wolontariuszce Irence już wie, co to znaczy troskliwy dotyk i ciepłe słowo – możemy przeczytać w poście przytuliska.

Psiak ma 6 miesięcy i zasługuje na to, aby jak najszybciej znaleźć kochający domek, w którym przekona się do ludzi i uświadomi sobie, że tych dobrych jest znacznie więcej niż złych.

Tylko zobacz, jaki to cudowny zwierzak.

Przytulisko Głowno: 6-miesięczny szczeniak do adopcji

Jeżeli chciałbyś pomóc Niuniusiowi i zapewnić mu dach nad głową, skontaktuj się z Przytuliskiem Głowno pod numerem telefonu 509 104 718. A nawet jeśli nie jesteś w stanie wziąć go do swojego domu, nadal możesz mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz post na jego temat, a być może właśnie wśród twoich znajomych znajdzie się ktoś, kto go pokocha bezgranicznie.

- Prześliczny, mam nadzieję, że trafi na super człowieka. - Śliczny jest, na pewno znajdzie kochającego opiekuna. - Piękny, mądry piesek – piszą komentujący.

Mocno trzymamy kciuki za Niuniusia. Zwłaszcza że jest zachipowany i zaszczepiony, więc w zasadzie gotowy do wzięcia od zaraz. Na pewno szybko znajdzie domek.

