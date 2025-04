Zwierzaki mają wiele niezwykłych talentów. Niektóre doskonale dogadują się z innymi gatunkami, robią przezabawne miny lub dokonują bohaterskich czynów. Zaś pewien mały kotek zaskoczył swojego właściciela, gdy nagle zaczął na niego szczekać. Za tym nietypowym talentem do obcych języków kryje się ciekawa historia.

Zdjęcia i filmy kotów zalewają media społecznościowe, poprawiając nam humor każdego dnia. Te inteligentne i urocze zwierzaki robią rzeczy, w które aż trudno uwierzyć. Talenty do języków obcych jednak zdarzają się dość rzadko. Tym razem udało się uchwycić wybitnie uzdolnionego kociego poliglotę.

Właściciel pewnego małego kotka podzielił się w sieci zaskakującym nagraniem. Tego nie spodziewał się nikt. W trakcie zabawy z pupilem kociak zaczął... szczekać na opiekuna. Odgłos może nie każdemu przypomina od razu typowe psie dźwięki, ale większość widzów wprawia w osłupienie. Zobacz niezwykłego szczekającego kotka na zabawnym filmiku.

Okazało się, że mały pręgowany kotek nieprzypadkowo używa obcego języka. Jego opiekun zdradził, że zwierzak wychowywał się w otoczeniu psów i przejął od nich sporo zachowań. Kot starał się także powtarzać usłyszane wśród nich dźwięki. Czasami zdarza się mu warczeć, a nawet dyszeć jak pies.

Internauci oszaleli na punkcie szczekającego kociaka. Filmik z jego udziałem ma już ponad 24 miliony wyświetleń na TikToku. Nieustannie pojawiają się pod nim komentarze.