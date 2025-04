Sweterek dla psa – zrób to sama!

Fot. Depositphotos

Gadżety dla psów, czyli czego ludzie nie wymyślą...

Są rasy psów, które zimą i wczesną wiosną muszę mieć dodatkową ochronę przez zimnem. Są także i takie (szczególnie te długowłose), które ze spaceru wracają z pozlepianą sierścią, przemoczone, obłocone a - co się z tym wiąże - śmierdzące. Ubranko dla psa ma nie tyle cieszyć oko (i nos) właściciela, co być praktyczne i wygodne - ma ogrzewać ciało pieska i chronić go przed przemoczeniem. Zdecydowaną przesadą jest przebieranie psów za księżniczki, renifery, kibiców, supermanów. Nikt nie lubi wyglądać jak pajac, psy również!

Ubrania dla zwierząt wahają się w granicach 30-150 zł. Pieniądze lepiej przeznaczyć na smakołyki i zabawki dla pupila, które ucieszą go znacznie bardziej niż nowe ubranko, tym bardziej, że sweterek bez problemu możesz zrobić samodzielnie.

Materiały:

Twój stary sweter (najlepiej z dopasowującego się materiału);

igła z nitką w kolorze swetra;

nożyczki;

wstążki lub falbanka na obszycie.

Zobacz filmik: Jak zrobić śliczny sweterek - krok po kroku Jak zrobić śliczny sweterek krok po kroku Wykonanie:

