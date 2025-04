Każda mama chce jak najlepiej dla swoich dzieci. Niestety ta sunia miała utrudnione zadanie. Próbowała zapewnić dobre życie swoim maluszkom, ale była skazana na tułaczkę. Tym samym mieszkała z nimi pod mostem. Na szczęście mogła liczyć na życzliwych ludzi i ich pomoc. Sam zobacz, jak dalej potoczyły się losy tej psiej rodzinki.

Psia mama mieszkała pod mostem ze szczeniakami

Na facebookowym profilu KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie pojawił się rozrywający serce post. Udostępniono w nim filmik, na którym widzimy pięć puchatych szczeniaczków oraz ich zatroskaną mamę. Okazuje się, że sunia do niedawna musiała walczyć o życie swoje i swoich dzieciaków.

Sahara trafiła do nas wczoraj z piątką szczeniaków. Została znaleziona przez spacerujących ludzi przy moście Nowohuckim. Ktoś je porzucił – czytamy w opisie nagrania.

Maluchy, które otrzymały od wolontariuszy następujące imiona: Pustynia, Kaktus, Fatamorgana, Sawanna i Kamel, liczą na to, że wkrótce uda im się znaleźć dom. I właśnie o to błaga nas ich mama. Sunia bardzo chce bowiem, aby jej maleństwa trafiły do kochających rodzin.

Tylko zobacz, jakie to słodziaki.

Kraków: szczeniaki do adopcji

Jeden szczeniaczek już znalazł dom, a reszta przebywa ze swoją mamą w schronisku w Krakowie. Wolontariusze najpierw szukają rodzin dla maleństw. Gdy te wyfruną z gniazda, również sunia otrzyma swoją szansę na adopcję. Na razie jednak błaga o dom dla swoich dzieci.

Jeżeli jesteś zainteresowany adopcją któregoś z tych cudaków, skontaktuj się ze schroniskiem pod numerem telefonu 12 429 74 72. A jeśli nie jesteś w stanie przyjąć ich pod swój dach, nadal możesz im pomóc. Wystarczy, że udostępnisz post na ich temat, aby dotarł do jak największej liczby osób.

- Słodka mama i jeszcze śliczniejsze dzieci. - Serce się kraje, co mogło ich spotkać, gdyby ktoś ich nie znalazł. - Cudowne słodziaki – piszą komentujący.

Wielu internautów pisze, że chętnie przygarnęłoby samą sunię. Mamy nadzieję, że zarówno dzieciaki, jak i ich mama niedługo znajdą wymarzony dom, w którym spędzą resztę swojego życia, a los więcej się od nich nie odwróci.

Źródło: KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie

