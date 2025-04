Niektóre psiaki nie mają szczęścia w życiu. Są skazane na wieczną tułaczkę i łaskę losu. Muszą radzić sobie w pojedynkę, co jest szczególnie trudne w przypadku suczek. Ostatnio pisałyśmy, że maleńka, bezdomna sunia wydała na świat 4 dzieci i musiała walczyć o ich życie. Podobna sytuacja przytrafiła się tej psince. Suczka mieszkała na wysypisku śmieci. Gdy ratownicy do niej dotarli, byli w szoku w związku z tym, co odkryli.

Sunia w ciężkim stanie znaleziona na wysypisku

Portal thedodo.com przytoczył historię opublikowaną przez Suzette Hall, założycielkę fundacji Logan's Legacy Dog Rescue, na Facebooku. To poruszająca opowieść o suczce, która jest mieszanką różnych odmian rottweilerów. Psinka mieszkała na wysypisku śmieci w Kalifornii. Pewnego dnia została dostrzeżona przez przechodnia, który zawiadomił odpowiednie służby.

Gdy ratownicy przybyli na miejsce, suczka była przeszczęśliwa, że została znaleziona i w końcu otrzyma pomoc, której tak bardzo potrzebowała. To szczególnie poruszające, ponieważ psinka nie myślała o sobie, a… o swoich dzieciach. Ratownicy odkryli bowiem, że bezdomna sunia jest w ciąży.

Ratownicy byli w szoku, gdy odkryli, co ukrywa sunia

Suni nadano imię Delta. Zanim jednak w ogóle zaczęto się zastanawiać nad tym, jak powinna się nazywać, ratownicy musieli udzielić jej pomocy. Psinka była bowiem w opłakanym stanie.

Blizny, otwarte skaleczenia i opuchnięte oczy. (…) Bała się wszystkiego, nawet smycz doprowadzała ją do krzyku. Nie potrafię sobie wyobrazić, jakie wspomnienia przebiegały jej przez głowę – napisała właścicielka fundacji na Facebooku.

Trzeba było zachować wszelkie środki ostrożności, żeby przeżyła nie tylko sunia, ale też jej maluchy. Na szczęście cała historia zakończyła się happy endem. Kilka dni później szczeniaczki przyszły na świat i mają się dobrze. Psiaki dostały imiona Chunky i Monkey.

Spójrzcie na jej uśmiech, jest taka dumna ze swojej małej rodziny – dodaje Suzette Hall.

Internauci, którzy skomentowali wpis kobiety, nie mogą wyjść z zachwytu i jednocześnie dziękują fundacji za uratowanie tych psiaków.

- Widok jej pięknego uśmiechu zrobił mi dzień. - Najpiękniejsza dziewczyna na Facebooku. - Kocham to bardzo – piszą komentujący.

Tylko zobaczcie, jak wygląda Delta i jej maluchy. Psiaki już niedługo będą gotowe na to, aby znaleźć kochające domki.

Źródło: thedodo.com/Facebook.com, @suzette.hall.3158

