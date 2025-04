Z reguły to zwierzęta żyją krócej niż ludzie, ale niestety zdarza się też, że to pupile muszą żegnać swoich ukochanych opiekunów. To najgorsze, co może im się przytrafić, bo wtedy często są skazani na pastwę losu. Tak też stało się z tą zwierzęcą rodzinką. Jeden pies i pięć kociaków. Zostali całkiem sami, ponieważ ich pani zmarła. Teraz my jesteśmy ich jedyną szansą na lepsze jutro.

Sunia i jej kocia rodzina przeżyły traumę i błagają o pomoc

Stowarzyszenie Rozmerdany Dwór, które na co dzień zajmuje się ratowaniem bezdomnych zwierzaków, opublikowało na Facebooku rozdzierający serce post. Na zdjęciach widzimy uroczą sunię oraz kociaka. Okazuje się, że to rodzina, która właśnie straciła swoją panią.

W środę był pogrzeb mojej pani. Mieszkałam z nią 6 lat, a ze mną 5 kotów! Już jej nie ma, zostałam sama na świecie! Mam czas do soboty i jadę do schroniska – pisze stowarzyszenie w imieniu suczki.

Teraz zarówno ta przepiękna psinka, jak i jej kocia rodzina muszą znaleźć dach nad głową, bo inaczej wylądują w azylu. Wystarczy już dom tymczasowy, aby skrócić cierpienie zwierzaków, żeby nie musiały trafić do schroniska.

Tylko zobacz, jakie to cudowne stworzenia.

Sunia i 5 kociaków do adopcji

4 koty zostały już przygarnięte – 2 przez dom tymczasowy Mruczychata, a 2 przez Stowarzyszenie Rozmerdany Dwór. Sunia i jeden mruczek wciąż czekają jednak na dobrego człowieka, który zechce zabrać ich pod swój dach. Kocurek, który pozostał, to inwalida bez jednej łapki.

Jeżeli jesteś zainteresowany przygarnięciem któregokolwiek z tych zwierzaków, skontaktuj się ze stowarzyszeniem pod numerem telefonu 602 268 172 lub 784 939 485. A nawet jeśli nie jesteś w stanie zabrać pupila do swojego domu, nadal możesz pomóc tym cudakom. Wystarczy, że udostępnisz post o nich, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców.

- Może ktoś znajdzie miejsce w domu. - Zwierzęta też przechodzą żałobę. - Kochane biedactwa – piszą komentujący.

Przypominamy, że szukamy domów na stałe lub domów tymczasowych. Najważniejsze, aby zwierzaki nie trafiły do schroniska. Mocno trzymamy za nie kciuki.

Źródło: Facebook.com, Stowarzyszenie Rozmerdany Dwór

