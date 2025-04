Każdy dobry opiekun stara się nawiązać jak najlepszy kontakt ze swoim pupilem. Zwierzaki uczą się podstawowych słów, a właściciele rozróżniają też odgłosy wydawane przez futrzaki. Pewna kobieta poszła o krok dalej i za pomocą sprytnego urządzenia nauczyła mówić swoją suczkę. Zobacz ich zaskakujące nagrania.

Zrozumienie mowy zwierząt to problem, nad którym głowią się najwięksi naukowcy. Z pomocą w nawiązaniu kontaktu z pupilami przychodzi najnowsza technologia. Christina Hunger z San Diego w USA znalazła sposób, by nauczyć ludzkiej mowy swoją suczkę, Stellę. Do pomocy wykorzystała urządzenie z przyciskami, które odtwarzają nagrane słowa.

Wszystko zaczęło się w 2018 roku, kiedy Stella była szczeniaczkiem. Opiekunka naciskała przycisk ze słowem "na dwór" (ang. outside), gdy wychodziła z psem na spacer. Wkrótce zwierzak zaczął kojarzyć dźwięk z przyciskiem i wychodzeniem z domu. Wreszcie sunia sama nauczyła się naciskać guzik, gdy chciała wyjść na spacer.

Zaskoczona, ale i zadowolona rozwojem Stelli kobieta dodawała kolejne przyciski z prostymi słowami: "bawić się", "jeść", "woda", "chodź", "kocham cię". Pojawiły się też guziki z dźwiękami imion psa, opiekunki i innych członków rodziny. Podobnie jak wcześniej sunia uczyła się ich znaczenia podczas codziennych czynności i szybko opanowała je wszystkie.