Dzieliło ich 9 miesięcy i ponad 3 tysiące kilometrów. I choć sytuacja wydawała się beznadziejna, historia znalazła szczęśliwy finał.

Stracili nadzieję, ale po 9 miesiącach wydarzył się cud

Mishka i jej opiekunowie powadzili spokojne i szczęśliwe życie w San Diego w Kalifornii (USA). Niestety latem 2023 roku 3-letnia sunia zaginęła. Pewnego dnia wyszła z warsztatu samochodowego prowadzonego przez właściciela i już nie wróciła.

Po niemal roku, gdy właściciele prawie stracili nadzieję, że Mishka do nich wróci, stał się cud. W marcu otrzymali telefon od weterynarza z odległego o 3770 kilometrów Detroit (stan Michigan, USA), który przekazał im dobre wieści. Błąkająca się po przedmieściach sunia trafiła do schroniska. Ale na szczęście miała czip, w którym były zapisane dane kontaktowe do właścicieli.

Ogromna radość z powrotu suni

W okolicach Wielkanocy właściciel suni wyruszył w 10-godzinną podróż, by odzyskać ukochaną Mishkę. Ich spotkanie było pełne radości i łez szczęścia. Wielkie emocje udzieliły się także osobom, które śledziły wydarzenie w mediach.

– Tak się cieszę, że Mishka jest w domu cała i zdrowa. Św. Franciszek czuwał nad nią podczas jej długiej podróży. – Co za piękna historia i szczęśliwe zakończenie. – Chciałabym, żeby Mishka mogła opowiedzieć swoją historię o tym, jak przeszła pół kraju! – możemy przeczytać pod filmikiem nagranym przez towarzystwo zajmujące się opieką nad zwierzętami.

Nie wiadomo, jak to się stało, że sunia w 9 miesięcy pokonała ponad 3500 kilometrów. Najprawdopodobniej została skradziona w San Diego i porzucona na drugim końcu kraju. Najważniejsze jest jednak to, że cała i zdrowa w końcu trafiła do domu. Jej historia daje nadzieję właścicielom zaginionych zwierzaków.

Źródło: TVN24, CNN

