Chomiki to wspaniali towarzysze życia! Te małe zwierzątka są dość inteligentne i zabawne, a do tego – jeśli są oswojone – bardzo łagodne. Poczynania chomika można obserwować godzinami z uśmiechem na twarzy: to najlepszy środek odstresowujący! Wiele osób zastanawia się jednak nad tym, czy chomik… śmierdzi. Odpowiedź jest jedna: nie! Te małe gryzonie doskonale radzą sobie z higieną własnego ciała, a jedyny przykry zapach z klatki to zasiusiana ściółka. Jeśli jednak będziesz ją regularnie usuwać, żadnego zapachu nie będzie. Jak sprzątać klatkę chomika? Zobacz, czy robisz to dobrze!

Jak sprzątać klatkę chomika? Kilka najważniejszych zasad

Sprzątanie klatki chomika powinno odbywać się regularnie. Podstawą jest odnalezienie miejsca, w którym chomik siusia. Zazwyczaj jest to jeden z rogów klatki, rzadziej – wnętrze domku.

Jeśli gryzoń załatwia się w domku, można spróbować oduczyć go tego, przenosząc zasiusianą ściółkę w róg klatki. Maluch szybko powinien przenieść swoją toaletę we wskazane miejsce.

Sprzątanie klatki chomika powinno obejmować następujące czynności:

Usunięcie ściółki w miejscu, w którym zwierzak ma toaletę – raz na kilka dni

Usunięcie resztek jedzenia (szczególnie mokrego: warzyw, owoców) ze spiżarni – raz na kilka dni

Wymiana wody i jedzenia w miseczce - każdego dnia.

Chomiki co prawda siusiają w wybranych miejscach, jednak sprawa z kupkami nie jest już taka prosta: zazwyczaj robią ją tam, gdzie akurat stoją. Stąd ściółka przetkana jest bobkami. Jak sprzątać takie „niespodzianki”?

Bobki szybko wysychają i opadają na dno klatki, nie stanowiąc żadnego zagrożenia i nie wydzielając zapachu. Dlatego przy sprzątaniu klatki można wybierać pojedyncze z wierzchu podłoża, jednak nie jest to konieczność.

Sprzątanie klatki chomika – wymiana ściółki

Wymienianie całej ściółki nie jest konieczne, chyba, że zalęgły się w niej mole, robaki albo pasożyty. Nigdy nie powinno się wymieniać całej ściółki bez wyraźnej potrzeby: jest ona przesiąknięta zapachem chomika, dzięki czemu czuje się w klatce pewnie i bezpiecznie. Jeśli nagle wyrzucisz całą ściółkę i nasypiesz nowej, zwierzak będzie niepotrzebnie zestresowany.

Podłoże wymieniaj więc partiami: zabrudzone moczem miejsca, możesz zebrać także wierzchnią warstwę. Jednorazowa wymiana ściółki nie powinna obejmować więcej, niż jej połowę. Nowe trociny zmieszaj ze starymi, by zminimalizować zwierzakowi stres.

Choć w domek i gniazdo chomika nie powinno się ingerować (to tak, jakby ktoś wtargnął do twojego pokoju i zaczął robić w nim porządki), to kontrola spiżarni, która znajduje się najczęściej właśnie w rogu domku, jest obowiązkowa. Psujące się resztki jedzenia, które chomik wynosi do domku, muszą być sprzątane na bieżąco, by uniknąć pojawienia się pleśni czy rozwolnienia zwierzaka. Dlatego jeśli wiesz, gdzie chomik ma spiżarnię, w tym miejscu podnieś lekko domek i usuń resztki.

Jak właściwie opiekować się chomikiem? Oto kilka najważniejszych rad!

Sprzątanie klatki chomika – co z wodą i jedzeniem?

Zwierzak musi mieć stały dostęp do świeżej wody i pokarmu. Woda w miseczce i poidełku musi być wymieniana codziennie, szczególnie podczas upałów. Chomiki mają bardzo wrażliwy układ pokarmowy, dlatego nieświeża woda może powodować problemy trawienne, a to bardzo często kończy się przykrymi konsekwencjami.

Miseczkę lub poidełko należy także umyć, a raz na jakiś czas wyparzyć. Swojemu zwierzakowi dawkuj także tyle pokarmu, ile będzie w stanie faktycznie zjeść. Dosypywanie nowej porcji do pozostawionej w misce karmy będzie skutkować tym, że chomik zawsze będzie wybierał z miski najbardziej smakowite kąski, a resztę będzie zostawiał. Jedzenie dosypuj dopiero wtedy, gdy miska jest pusta.

Każdorazowo należy usunąć także resztki jedzenia z miseczki – w połączeniu ze śliną czy moczem nawet sucha karma psuje się.

Pamiętaj także, by chomika nigdy na siłę nie wyciągać z domku, zwłaszcza, jeśli śpi! Sprzątanie powinno odbywać się tylko wtedy, gdy zwierzak jest już rozbudzony, a więc w porze nocnej. Na czas sprzątania musisz także zabezpieczyć gryzonia – wypuścić go na wybieg lub umieścić w zamkniętym transporterze.

