Spędził w schronisku 660 dni, aż dostał list od małej dziewczynki. Jego życie odmieniło się na dobre

Snoopy to psiak, który na starość trafił do schroniska. Nie mógł znaleźć rodziny do momentu, aż otrzymał list od 11-letniej dziewczynki. Sama nie mogła dać mu domu, ale jej gest sprawił, że cała historia zakończyła się happy endem.