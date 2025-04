Najpopularniejszy wśród rasy spanieli jest cocker spaniel wywodzący się z Anglii. To rasa psów o dużym temperamencie. Spaniele są bardzo kontaktowe, radosne, nawet dorosłe mają w sobie dużo wdzięku młodych szczeniaków. Są psami średniej wielkości, ważą 12 – 15 kg. Ich sierść jest średniej długości, na uszach, łapach i brzuchu często tworzą się kołtuny, dlatego czesanie spanieli jest zalecane przynajmniej raz w tygodniu. Czasem rozczesywanie jest trudne i trzeba zastosować odżywkę do psiej sierści. Trzeba też sierść podcinać i kąpać psa. Jedyny problem ze spanielem to skłonność do chorób uszu.

Przyczyny chorób uszu u spanieli

Najczęstszą przyczyną jest sama budowa uszu tej rasy psów. Uszy są obwisłe, więc pod nimi jest ciepło i wilgotno, a to idealne warunki do rozwoju bakterii i grzybów. Kolejną przyczyną jest niedostateczne osuszenie uszu spaniela po kąpieli, a jeszcze inną zabrudzenie uszu, np. podczas spaceru, gdy zwierzak biega po krzakach i chaszczach.

Jak chronić uszy spaniela w kąpieli

Podczas mycia uszu i głowy warto okryć pysk spaniela i oczy ręcznikiem, aby nie dostał się tam szampon. Trzeba umyć jego uszy, zarówno z wierzchu jak i pod spodem, ale przy spłukiwaniu dobrze jest uważać, aby woda nie dostała się do środka lub aby dostało się jej jak najmniej. Bardzo ważne jest jak najdokładniejsze osuszenie uszu spaniela po kąpieli. Trzeba dobrze wytrzeć je od strony zewnętrznej i wewnętrznej i związać je nad głową. Jeśli nie zostawimy wilgoci w kanale słuchowym, zmniejszymy prawdopodobieństwo rozwoju patogenów.

Pielęgnacja uszu spaniela na codzień

Weterynarze na ogół przestrzegają przed nadmiernym czyszczeniem uszu spanieli. Odradzają grzebanie patyczkami kosmetycznymi lub watą nawiniętą np. na zapałkę. Wielu lekarzy twierdzi, że jeśli pies jest zdrowy, nie ma potrzeby czyszczenia uszu co tydzień, ale tylko wówczas, gdy widzi się brud lub po prostu w czasie kąpieli. Radzą wpuścić do ucha specjalny żel rozpuszczający woskowinę, odczekanie kilka minut, aż woskowina się rozpuści i oczyszczenie z zewnątrz chusteczką higieniczną. Niektórzy lekarze dopuszczają używanie waty na patyczku, ale uważnie, aby wata nie została w uchu. Nie można czyścić zbyt głęboko. Jest to rodzaj profilaktyki.

Pielęgnacja uszu spaniela po intensywnym spacerze

Jeśli pies biega po polach, krzakach, może się zdarzyć, że do uszu dostanie się suche źdźbło trawy lub kawałek patyka. To może spowodować stan zapalny. Dojdzie do zaczerwienienia, ucho będzie bolało, pojawi się w nim nadmierna ilość wydzieliny. Najlepiej zaprowadzić spaniela do weterynarza, aby usunął obce ciało i problem będzie rozwiązany.

Objawy bólu ucha u spaniela

Trudno ich nie zauważyć, bo pies potrząsa głową, trzepie uszami i pochyla głowę bolącym uchem do ziemi. Ucho jest też zaczerwienione, może się z niego sączyć wydzielina, która brzydko pachnie. Spaniel jest rozdrażniony, bo choroby uszu są bolesne.

Leczenie choroby ucha u spaniela

Nie należy psa leczyć samemu. Trzeba udać się do weterynarza, który wyczyści uszy i da odpowiedni lek. Czasem w zastrzyku, a czasem w kroplach. Niekiedy robi się wymaz z ucha i dopiero potem dobiera lekarstwo do patogenu. Z reguły już po dwukrotnym podaniu leku spaniel czuje ulgę, ożywia się, bo ból ustaje.