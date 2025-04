Gdy odchodzi osoba, która opiekowała się zwierzakami, pojawia się kwestia ich dalszych losów. W przypadku braku rodziny i krewnych chętnych do przyjęcia ich pod swój dach może skończyć się dramatem pupili. Przeczytaj, jak zostawić spadek dla psa lub kota.

Możesz zostawić swój majątek zwierzakowi

Temat zapisania testamentu i przekazania spadku najlepiej podjąć jak najszybciej. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro. Jeśli troszczysz się o swoje zwierzęta, możesz zadbać o nie na wypadek własnej śmierci. W świetle polskiego prawa kot czy pies nie są osobami fizycznymi ani prawnymi i same nie dziedziczą. Nie mogą być zatem ujęte bezpośrednio testamentem.

Zgodnie z kodeksem cywilnym zwierzęta są niestety traktowane jako rzecz i niezdolne do rozporządzania majątkiem. Jest jednak wyjście z takiej sytuacji.

Pierwszy sposób to zapis w testamencie, który przekazuje majątek wraz z posiadanymi zwierzętami wskazanej osobie. W nim należy wyraźnie zaznaczyć, że przejęty pupil musi mieć zapewnione godne życie. Wyznaczona osoba będzie zobowiązana do zaopiekowania się zwierzakiem, inaczej nie otrzyma pieniędzy. Najlepiej w tym przypadku ustalić tę kwestię za obustronnym porozumieniem, by nie ryzykować, że ktoś odrzuci spadek i wyznaczoną opiekę.

Spadek dla psa i kota pod warunkiem

Drugim sposobem na pośrednie przekazanie spadku dla psa i kota jest polecenie testamentowe. W tym przypadku należy wyznaczyć spadkobiercę i nałożyć na niego obowiązek określonego działania, np. przejęcia opieki nad zwierzęciem. Nie jest to warunkiem otrzymania majątku. Oznacza to, że wyznaczona osoba otrzyma spadek i powinna zająć się pupilem, ale nie jest do tego zmuszona.

Jeśli nie chcesz lub nie możesz wyznaczać konkretnej osoby do sprawowania opieki nad zwierzęciem, również możesz zadbać o jego los. Ta metoda jest zalecana zwłaszcza w przypadku braku krewnych. Wystarczy zamiast człowieka ująć w testamencie polecenie dla wybranej instytucji sprawującej opiekę nad zwierzakami. Fundacje oraz stowarzyszenia zazwyczaj nie zrzekają się takich spadków i zajmują odpowiednio wszelkimi pupilami. Warto jednak wcześniej skonsultować z nimi podjętą decyzję.

