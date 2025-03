Kiedyś dbanie o wygląd pupila było postrzegane jako fanaberia. Na pewno pamiętasz, jak na egzotycznie wyglądającą Pusię oraz wykład babci Wolańskiej o pudlach reagowali bohaterowie filmu "Kogel-mogel 2". Dzisiaj przykładamy dużą wagę do codziennej pielęgnacji psów i kotów, a ich strzyżenie czy kąpanie nikogo już nie dziwi. Możesz zająć się tym w domu lub skorzystać z pomocy profesjonalisty. Tu wkracza groomer, czyli fryzjer dla zwierząt. Kim jest, jakie są jego obowiązki oraz jak wygląda jego praca?

Spis treści:

Groomer to specjalista zajmujący się kompleksową pielęgnacją zwierząt domowych, najczęściej psów i kotów. Przyjęło się mówić, że jest to fryzjer dla zwierzą, jednak jego zadania obejmują nie tylko strzyżenie, ale także mycie i czesanie pupila, pielęgnację łap i pazurów, a także dbanie o higienę uszu i oczu zwierząt.

Groomerzy mogą pracować w specjalistycznych salonach groomerskich, klinikach weterynaryjnych, a także oferować usługi mobilne, odwiedzając klientów w ich domach. Z usług groomera częściej korzystają właściciele psów, ponieważ koty bywają nieco mniej posłuszne i mogą bać się wody czy dźwięku suszarki. Jeśli jednak twój mruczek nie ma nic przeciwko takim zabiegom, śmiało możesz oddać go pod opiekę groomera raz na kilka miesięcy.

Praca groomera jest zróżnicowana i wymaga zarówno umiejętności technicznych, jak i interpersonalnych. Groomerzy często uczestniczą w specjalistycznych kursach i szkoleniach, aby doskonalić swoje umiejętności i być na bieżąco z najnowszymi trendami w pielęgnacji zwierząt.

fot. Kim jest groomer/Adobe Stock, alfa27

Wybór odpowiedniego groomera to inwestycja w komfort i dobre samopoczucie naszych pupili. Nieodpowiedni specjalista może sprawić, że pupil po wizycie będzie przestraszony i zestresowany, może także być pozacinany, jeśli groomer nie miał odpowiedniego podejścia lub umiejętności.

Dobry groomer powinien mieć odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z różnymi rasami i typami sierści. Zawsze więc pytaj nowego fryzjera o certyfikaty, ukończone kursy oraz doświadczenie zawodowe.

Ważne jest też właściwe podejście do zwierząt. Groomer musi znać szereg zagadnień behawioralnych, aby móc poradzić sobie z psami czy kotami lękliwymi, skłonnymi do agresji czy nieufnymi wobec obcych. Pupil nie może czuć się zestresowany podczas wizyty ani mieć poczucia, że fryzjer do czegoś go zmusza. Praca groomera jest trochę jak praca dziecięcego stomatologa - niezbędna jest tutaj empatia, cierpliwość oraz umiejętność odpowiedniej komunikacji ze zwierzakiem.

Przed wyborem groomera sprawdź też opinie w sieci oraz umów się na pierwszą konsultację (możesz na nią przyjść z pupilem lub bez). Porozmawiaj ze specjalistą, zapytaj o jego metody pracy oraz o ofertę wraz z cenami usług (jeśli takiej informacji nie było np. w sieci).

fot. Dobry groomer sprawi, że pupil podczas wizyty będzie zrelaksowany/Adobe Stock, Dronemetrics

Dzień pracy groomera może być różnorodny. Właściciele psów nie zawsze życzą sobie pełnego pakietu, jeśli jednak chcesz zafundować pupilowi prawdziwe SPA, groomer zajmie się wszystkim od stóp do głów. Pełny zabieg pielęgnacyjny obejmuje:

Strzyżenie i trymowanie sierści : groomerzy przycinają sierść zwierząt według określonych standardów rasowych lub na życzenie właściciela. Strzyżenie może obejmować całe ciało, a także specyficzne obszary, takie jak pysk, łapy czy ogon.

: groomerzy przycinają sierść zwierząt według określonych standardów rasowych lub na życzenie właściciela. Strzyżenie może obejmować całe ciało, a także specyficzne obszary, takie jak pysk, łapy czy ogon. Kąpiel i suszenie : mycie zwierząt specjalistycznymi szamponami i odżywkami, które są dostosowane do rodzaju sierści i skóry. Po kąpieli następuje dokładne suszenie sierści.

: mycie zwierząt specjalistycznymi szamponami i odżywkami, które są dostosowane do rodzaju sierści i skóry. Po kąpieli następuje dokładne suszenie sierści. Czesanie i usuwanie kołtunów : regularne czesanie pomaga w utrzymaniu zdrowej sierści, a także w zapobieganiu powstawania kołtunów. W przypadku już istniejących kołtunów groomerzy je delikatnie usuwają.

: regularne czesanie pomaga w utrzymaniu zdrowej sierści, a także w zapobieganiu powstawania kołtunów. W przypadku już istniejących kołtunów groomerzy je delikatnie usuwają. Pielęgnacja pazurów : przycinanie pazurów to istotny element pracy groomera, który pomaga w zapobieganiu urazom i deformacjom łap.

: przycinanie pazurów to istotny element pracy groomera, który pomaga w zapobieganiu urazom i deformacjom łap. Higiena uszu i oczu : czyszczenie uszu i oczu to ważny aspekt pielęgnacji, który zapobiega infekcjom i stanom zapalnym.

: czyszczenie uszu i oczu to ważny aspekt pielęgnacji, który zapobiega infekcjom i stanom zapalnym. Porady i konsultacje: groomerzy często udzielają właścicielom porad dotyczących codziennej pielęgnacji zwierząt, wyboru odpowiednich kosmetyków i akcesoriów.

Po wizycie pupil powinien być zrelaksowany, puszysty i pachnący. Słowem - wyglądać jak laleczka. Jeśli chcesz, możesz u groomera kupić kosmetyki do domowej pielęgnacji (np. specjalne pasty do poduszeczek łap czy spray ułatwiający wyczesywanie).

Na wizytę groomerską zgłaszaj się nie częściej, niż co 2-3 miesiące. Częstsze wizyty mogą mimo wszystko stresować pupila, poza tym jest to odpowiedni czas, aby sierść czy pazury odrosły i nadawały się do "ogarnięcia".

