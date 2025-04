Kotka o uroczym imieniu Mysza przez 13 lat żyła na ulicach Gdańska. Szybko zyskała sławę wśród okolicznych mieszkańców, właścicieli sklepów i turystów. Lubiła pozować do zdjęć i chętnie przejmowała różne przysmaki. Niedawno zniknęła, co wywołało niepokój miłośników zwierząt.

Jak opisuje na swoim profilu na Facebooku Stowarzyszenie "Trzymaj się, kocie!", kotka Mysza żyła skromnie na ulicach Gdańska, pomieszkując w różnych miejscach. Była kotem wolnożyjącym.

Mysza miała podobno wielu opiekunów i karmicieli, ale słynęła z zamiłowania do wolności. Zrobiono jej budkę do spania, a także często goszczono ją w sklepikach, by mogła się ogrzać i najeść. To jednak nie najlepsze warunki dla kociej staruszki. Tak opisują ją wolontariusze:

Kotka Mysza niedawno zniknęła z trójmiejskich ulic. To jednak bardzo radosna wiadomość, a zwierzątko jest bezpieczne. Mysza przeszła na swego rodzaju "kocią emeryturę", a obowiązki celebryckie nie będą już zaprzątać jej łebka. Dzięki Stowarzyszeniu "Trzymaj się, kocie!" znalazła ciepły kąt na zawsze. Zostanie też odpowiednio zaopiekowana i wyleczona.