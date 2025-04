20 lutego 2024 roku miało miejsce zdarzenie, które na długo zapadnie w pamięci telewidzów. Prowadzący poranny program rozmawiali właśnie na temat dogoterapii z hodowczynią berneńskich psów pasterskich, gdy nagle słodki szczeniak zrobił psikusa na wizji w TVP. I to na oczach milionów Polaków. Co takiego zrobił mały zawadiaka?

Reklama

Słodki szczeniak zrobił psikusa na wizji w TVP

Jednym z poruszanych tematów podczas wtorkowego programu śniadaniowego była terapia z udziałem psa. Dlatego też do studia zaproszono hodowczynię wraz ze swoimi czworonożnymi pupilami. Gdy rozmowa trwała w najlepsze uroczy szczeniak nie wytrzymał i… nasiusiał na dywan.

Jak zareagowali na to prowadzący?

W obliczu tej wpadki na wizji Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło zachowali kamienną twarz. Prowadzili program tak, jak gdyby nic się nie stało. Po nagraniu także nie odnieśli się do zdarzenia. Natomiast gdy osoby w reżyserce zorientowały się, co się stało, tak ustawiono kamery, by mokra plama na dywanie nie była widoczna. Widzowie z wyrozumiałością ocenili zachowanie słodkiego szczeniaczka.

To żadna wpadka, życie... Wiadomo, że to na żywo i wszystko może się zdarzyć. Zwłaszcza ze zwierzętami – komentuje internautka.

Szczerze mówiąc, urocze psiaki skradły nasze serca.

Źródło: Pytani na Śniadanie, TVP2

Reklama

Czytaj także:

Psie dziecko zostało skazane na pastwę losu. Nagranie budzi matczyne emocje

Kurier dostarczył karmę dla psa. To, co zrobił potem, przechodzi ludzkie pojęcie

Nietypowe zachowanie kota skłoniło właściciela do przesunięcia lodówki. Jego odkrycie wywołuje ciarki