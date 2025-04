Marzy ci się domowe zwierzątko, ale nie lubisz hałasu, szczekania, ćwierkania ani niszczenia mebli? Możesz mieć zwierzaka, który jest nie tylko cichy, lecz także niewymagający – spokojnie możesz zostawić go na jakiś czas samemu sobie, dbając tylko o to, by miał co jeść. Ale uwaga: trudno będzie się do niego przytulić, co nie znaczy, że to niemożliwe, o czym przekonuje wielu internautów. Oto ślimak afrykański i jego wszystkie zalety!

Spis treści:

Afrykański ślimak Achatina robi się coraz popularniejszy, także w Polsce. Nic dziwnego - jego wielkość porównywalna z pięścią dorosłego człowieka lub ze świnką morską sprawia, że to wyjątkowo ciekawe zwierzę.

Ślimaki te, jak sama nazwa wskazuje, pochodzą z Afryki, a dokładnie - z Afryki Środkowej. Rozprzestrzeniły się jednak w strefie tropikalnej i subtropikalnej na całym świecie, gdzie nie mają naturalnych wrogów, przez co stały się gatunkami inwazyjnymi i wyrządzają szkody na terenach uprawnych.

Wielkość muszli ślimaka afrykańskiego osiąga nawet 30 cm. Nazwa ślimaka, Achatina, pochodzi z greckiego „achates” co oznacza agat. Bez wątpienia dlatego, że bursztynowa muszla przyozdobiona jest brązowymi, nieregularnymi pasami.

Waga dorosłego ślimaka afrykańskiego Achatina dochodzi zwykle nawet do 500 g. Niektóre gatunki są zbierane w celach konsumpcyjnych, inne - hodowane jako zwierzęta domowe.

Ślimak afrykański: ile żyje?



Ślimaki afrykańskie zwykle żyją od 3 do 5 lat, ale niektóre osobniki potrafią dożyć nawet 9-10 lat. Zależy to w dużej mierze od uwarunkowań genetycznych danego zwierzątka, ale także od warunków, w jakich żyje i sposobu, w jaki go odżywiasz.

fot. Ślimak afrykański: ile żyje i jak wygląda/Adobe Stock, Eugene

Ślimaki afrykańskie z powodzeniem można hodować, nie tylko w dedykowanych hodowlach, ale także w domu. Należy jednak zapewnić mu odpowiednie warunki.

Warto jednak wiedzieć, że ślimaki Achatina są bardzo płodne (składają nawet do tysiąca jaj rocznie), a do rozmnażania się nie potrzebują partnera, ponieważ są obojnakami.

Wystarczy więc jeden osobnik, aby po krótkim czasie w terrarium pojawiły nam się setki nowych ślimaczych pupilów. Może być to problematyczne, jeśli chcesz hodować go jako zwierzątko domowe. Nie powinno się dopuszczać do tak intensywnego rozmnażania ślimaków.

Jedyna rada hodowców to więc niszczenie jaj. Trzeba to zrobić w ciągu 2 tygodni od złożenia jaj - inaczej zdążą się wykluć małe achatinki. Ślimaków absolutnie nie wolno wypuszczać na wolność, jest to prawnie zabronione.

Terrarium dla ślimaka afrykańskiego

Ślimak afrykański powinien mieszkać w dużym, szklanym terrarium, w którym panuje odpowiednia temperatura oraz poziom wilgotności. Wysokość terrarium ślimaka afrykańskiego nie powinna być większa niż 40 cm, ale musi umożliwić mu rozwinięcie stopy i swobodne przemieszczanie się.

Na dnie terrarium powinien znaleźć się kwaśny torf, w którym będzie mógł się zakopywać (około 10-15 cm głębokości). Podłoże powinno być stale wilgotne, trzeba też dbać o to, by w terrarium nie było sucho.

Terrarium nie może stać w pełnym słońcu ani w przeciągu. Do środka można wstawiać zioła w doniczkach (ślimak afrykański je zje) oraz niepleśniejące korzenie, po których będzie mógł wędrować.

fot. Terrarium ślimaka afrykańskiego powinno być duże i umożliwiać mu swobodę ruchu/Adobe Stock, phototrip.cz

Czy ślimak afrykański może ugryźć?

Jeśli zastanawiasz się, czy tak duże ślimaki mogą – podobnie jak większość innych domowych zwierzątek – ugryźć, to spieszymy z odpowiedzią: ugryźć nie, ale zadrapać już tak. Są bowiem wyposażone w specjalną tarkę, wyłożoną przez chitynowe ząbki – służą one do rozdrabniania pokarmu.

Bez obaw jednak – takie zadrapanie podobno praktycznie nie boli i szybko się goi. Nie ma więc żadnych zdrowotnych konsekwencji płynących z posiadania tego osobliwego pupila.

fot. Ślimak afrykański jako zwierzątko domowe/Adobe Stock, Anelo

Co je ślimak afrykański?



Karmienie ślimaków Achatina nie nastręcza żadnych trudności, żywią się one praktycznie wszystkimi warzywami i owocami. Można im więc podawać ogórki, marchew, fasolę, bób, kukurydzę, pomidory, truskawki, banany, jabłka czy gruszki, ale też liście – na przykład winogron, selera, malin czy mleczu. Pasza dla ślimaka musi być świeża, nie wolno podawać owoców pokrytych pleśnią czy nieumytych.

Ślimak afrykański potrzebuje jednak suplementacji wapnia, ponieważ niedobory mineralne prowadzą do osłabienia i pękania muszli. Hodowcy Achatina muszą więc kupować swoim pupilom preparaty z wapniem, które dostępne są w sklepach zoologicznych.

Na koniec dobra wiadomość: Achatina bez większych problemów można nabyć w Polsce. Najłatwiej zakupić je od hodowców przez internet.

Cena ślimaka afrykańskiego dochodzi do 70 zł za sztukę, ale mniejsze osobniki można kupić już za kilkanaście złotych. Ślimaki afrykańskie żyją przeciętnie 3-5 lat, chociaż zdarza się, że dożywają jeszcze starszego wieku.

Pierwotna treść artykułu została opublikowana 26.07.2017.

