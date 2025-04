1.Shar pei

Gdy spojrzysz na shar-peia natychmiast chciałabyś go pogłaskać. Przedstawiciele tej rasy wyglądają, jakby ich skóra była co najmniej o kilka numerów za duża. Rozczulają swoimi pomarszczonymi pyszczkami, wyglądają na niebywale słodkie, ale to tylko pozory. W rzeczywistości mają bardzo silny charakter i poważny, pełen godności, sposób bycia. Są niebywale wytrwałe i uparte. Nieufne w stosunku do obcych. Potrafią być jednak wesołe i delikatne. Bardzo rodzinne, przywiązują się do swojego pana.

2. Welsh corgi

Ci, którzy nie znają tej rasy zwykle zachwycają się zabawnym "uśmiechniętym kundelkiem" na krótkich łapkach. Pies odmiany cardigan ma duże uszy i długi puszysty ogon, co dodatkowo upodabnia go do liska. Ten, kto choć raz miał psa rasy welsh corgi zakocha się w nim bez pamięci. Pewny siebie, niezwykle inteligenty próbuje wprowadzać swoje rządy, dlatego trzeba konsekwentnie go wychowywać. Choć nie umie okazywać czułości i nie przepada za pieszczotami jest bardzo wierny i zakochany w swoim opiekunie. Łagodny. Trudno doszukać się w nim agresji, choć potrafi być szczekliwy.

3. Puli

Pochodzi od owczarków azjatyckich, podziw budzi jego niezwykła sierść, która przypomina dredy. Niektórzy twierdzą, że jest to najinteligentniejszy pies stróżujący na świecie. Wykorzystuje się go też jako psa pasterskiego. Bardzo aktywny, czujny, opiekuńczy. Potrzebuje ścisłego kontaktu z członkami rodziny. Wymaga dużo ruchu i wolnej przestrzeni, na której mógłby pobiegać.

4. Chiński grzywacz

Wygląda bardzo dziwnie, bo nie ma sierści. Niektórzy uważają go za brzydactwo, ale z pewnością nie można przejść obok niego obojętnie. Jego popularność datuje się od 1991 r. Wówczas to rasa ta została wylansowana jako idealna dla alergików uczulonych na psią sierść. Chiński grzywacz jest wesoły, inteligentny, świetny towarzysz. Potrzebuje sporo czułości i uwagi. Toleruje obce psy i inne zwierzęta.

5. Chow chow

Niezwykły pies, który przypomina lwa. Jego charakterystyczną cechą jest też niebieski język. To rzadka dziś rasa - jej nazwę można przetłumaczyć jako "wspaniały wspaniały". I rzeczywiście trudno go nie zauważyć. Typowy pies jednego pana, którego obdarza całą swoją miłością. Obcych traktuje z rezerwą. Nie przepada za dziećmi. Niezależny i dumny. Niehałaśliwy, bardzo odporny... także na tresurę. Idealny towarzysz dla osób, które lubią powolne spacery.