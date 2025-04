Pozbyli się jej w najokrutniejszy z możliwych sposobów. To był tylko początek dramatu Jurusi

Niektórzy ludzie nie mają sumienia. To, co właściciel zgotował tej suni, woła o pomstę do nieba. Jura została okrutnie potraktowana, a teraz przeżywa katusze w schronisku. Czeka na kogoś, kto zapewni jej bezpieczny i kochający dom.