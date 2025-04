Serce się kraje, gdy patrzymy na zwierzaki w schroniskach, ale nic tak nie porusza, jak moment, kiedy są one zabierane do azylu z okrutnych warunków. Dla niektórych czworonogów to droga ucieczki i polepszenia swojego życia. To aż przerażające, ale schronisko jest wtedy jedynym wyjściem. Tak też było w przypadku tych psiaków. Mieszkały w dramatycznych warunkach do czasu interwencji Fundacji Judyta.

Ponad 30 psów uratowanych od dramatycznych warunków

Na facebookowym profilu Fundacja dla Szczeniąt Judyta pojawił się poruszający film. Nagrana została działka, a na niej wiele psów biegających bez kontroli. Właśnie tam doszło do interwencji fundacji, która zakończyła się zupełnie inaczej, niż planowano.

Mieliśmy wziąć tylko tyle zwierząt, dla których w Sochaczewie wygospodarowaliśmy miejsce. Ale wracamy z nadprogramowymi suczkami, które nie mogły tam zostać – pisze fundacja.

Okazuje się, że dotychczasowy właściciel zwierzaków jest schorowany i nie jest w stanie się nimi odpowiednio zajmować. Psiaki biegały samopas, były skazane na głód, chłód, cierpienie, a suczki także na wielokrotne rozmnażanie. I tak rodziły się kolejne szczeniaki skazane na ten sam los. Fundacja przejęła zwierzaki, aby więcej nie dopuścić do takiego dramatu.

Zobacz, jak wyglądała interwencja.

Fundacja Judyta: Psy szukają domów tymczasowych

Teraz Fundacja Judyta apeluje do nas o pomoc w udostępnianiu informacji o tych psiakach. Do azylu trafiło bowiem ponad 30 pupili, które muszą znaleźć dom tymczasowy w Warszawie, Łodzi i Trójmieście.

Kochani, błagamy was o domy tymczasowe – pisze fundacja.

Internauci ruszyli na pomoc. Niemal każdy z komentujących jest poruszony losem psiaków, które zostały uratowane przez fundację.

- Udostępniam kochane psinki. - Nie da się patrzeć… - Dziękuję za uratowanie piesków – piszą internauci.

Każdy z nas może pomóc, udostępniając post Fundacji dla Szczeniąt Judyta. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i znaleźć dom dla każdego z tych czworonogów. Bo doskonale wiemy, że wszystkie te cudaki zasługują na kochającą rodzinę.

