Pies rasy samojed to puchata, biała kulka o wspaniałym charakterze. Cechuje go żywiołowy temperament, bystry umysł oraz otwartość na ludzi i inne zwierzęta. To wymarzona rasa dla osób aktywnych, które lubią ruch na świeżym powietrzu.

Samojed to pies należący do rodziny szpiców i jako przedstawiciel tej grupy cechuje się bystrością, szybkością uczenia się i żywiołowością. Szybko przywiązuje się do właściciela i łatwo nawiązuje relacje z innymi domownikami (także innymi zwierzętami). Potrzebuje sporej dziennej dawki ruchu.

Za sprawą swojego pięknego wyglądu samojedy trafiły z Syberii do Europy. Psy te charakteryzują się średnią wysokością, białą puszystą sierścią (złożoną z krótszego podszerstka i dłuższej okrywy włosowej) oraz uroczym czarnym nosem i ciemnymi oczami.

Posiadają także wysoko osadzony ogon (zwykle zadarty do góry). Wysokość psów wynosi od 53 do 61 cm, a suk 48 do 56 cm. Waga psów to 20-29 kg, suczki natomiast ważą 17-25 kg. Uroczą cechą wyglądu samojedów jest to, że sprawiają wrażenie wiecznie uśmiechniętych.

Ze względu na długość sierści samojedy wymagają regularnego szczotkowania (2-3 razy w tygodniu), aby sierść się nie sklejała i nie filcowała.

W okresie linienia szczotkowanie należy wykonywać codziennie, a jeśli mamy czas nawet częściej, aby regularnie i sprawnie wyczesywać martwą sierść.

Po każdym "brudnym" spacerze, należy wytrzeć sierść naszego pupila - głównie na brzuchu i łapach. Trzeba jednak unikać częstych kąpieli, aby nie zniszczyć naturalnej ochrony, jaką daje psia sierść. Po szampony sięgaj tylko w razie absolutnej konieczności, czyli naprawdę silnego zabrudzenia.

Jeśli chodzi o pożywienie, samojed powinien jeść dużo mięsa i ryb. Zboża musi spożywać w naprawdę małych ilościach - wybieraj więc karmy dla psów, które go nie zawierają albo posiadają jedynie niewielki dodatek.

Samojedy jako psy pierwotnie zaprzęgowe potrzebują dużej dawki ruchu, stąd najlepszym dla nich właścicielem będzie osoba, która lubi sport i ma na niego czas. Dobrze znoszą towarzystwo innych zwierząt. Są łagodne w stosunku do dzieci.

Wymagają ciągłego kontaktu z rodziną. Zdecydowanie nie są to psy podwórkowe - powinny pozostawać w bliskiej relacji z domownikami.

Nie jest to również rasa przeznaczona do stróżowania. Pojęcie agresji jest samojedowi niemal zupełnie obce. Zwykle jest przyjaźnie i łagodnie nastawiony również wobec obcych. Potencjalnego złodzieja prędzej powitałby radosnym merdaniem ogona, niż groźną demonstracją uzębienia.

Samojedy to psy, które charakteryzują się dobrym zdrowiem. Mają jednak skłonności do niektórych schorzeń jak: zapalenie gruczołów łojowych, dystrofia mięśniowa, dysplazja stawów biodrowych, zanik siatkówki czy jaskra.

Samojedy pierwotnie były psami towarzyszącymi ludom Samojedów (stąd ich nazwa) z północnej Rosji i Syberii. Używane głównie do zaprzęgów, polowań i pilnowania domostw.

