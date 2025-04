Samojedy nie są zbyt popularne w Polsce, ale w ostatnich latach stają się coraz bardziej znane. Nic w tym dziwnego - te psiaki wyglądają jak urocze maskotki, wprost stworzone do przytulania. Ich pyszczki zdają się być ciągle rozciągnięte w serdecznym uśmiechu. To nie przypadek - samojedy są niezwykle uczuciowe i bardzo łatwo przywiązują się do ludzi. Ta zaleta może czasem stać się wadą. Samojed zdecydowanie nie może być traktowany jak pies stróżujący, ponieważ szybko spoufala się nie tylko z domownikami, ale również z obcymi. Czytaj szczegółową charakterystykę samojeda!

Wygląd samojeda

Samojed to średniej wielkości szpic. Określany jest jako typ lisowaty - podobieństwo do lisa widać zresztą już na pierwszy rzut oka. Podstawową barwą jego sierści jest biel. Włos nie może być beżowy! Oczy samojeda są czarne lub brązowe, podobnie jak jego nos. Końce warg są lekko uniesione w górę, przez co psiak wygląda, jakby cały czas miał na pyszczku życzliwy uśmiech. Ogon wysoko osadzony.

Temperament samojeda

Samojedy są bardzo żywiołowe i energiczne. Są też niezwykle inteligentne, dlatego bardzo szybko się uczą. Łagodne w stosunku do dzieci, błyskawicznie nawiązują kontakt z ludźmi oraz zwierzętami. Ta cecha może niekiedy zamienić się w wadę, szczególnie gdy samojed momentalnie spoufali się z intruzem. Temu przyjaznemu psiakowi przez myśl nie przejdzie, że ktoś może mieć złe intencje!

Samojed bardzo przywiązuje się do domowników. W skrajnych przypadkach bywa, że staje się przez to zazdrosny. Niewątpliwą zaletą tej rasy jest fakt, że mogą zdecydować się na nią nawet te osoby, które nie mają żadnego doświadczenia ze szkoleniem psów. Żadne błędy wychowawcze nie sprawią, że samojed stanie się dominujący i agresywny - ten psiak nie ma tego w swojej naturze. Może natomiast szybko się... obrazić. Gdy właściciel krzyknie na niego albo go ukarze, przyjaźnie nastawiony psiak czuje się niezwykle urażony.

Przedstawiciele tej rasy bywają hałaśliwi - samojed to typowy "gaduła", który uwielbia szczekać. Może mieszkać w bloku, ale potrzebuje też dużo ruchu i aktywności. Pomimo wyglądu maskotki, nie jest typem bezczynnego kanapowca!

Pielęgnacja samojeda

Samojed obficie linieje, trzeba go wtedy codziennie szczotkować. Poza okresem linienia można to robić 2-3 razy w tygodniu. Mróz i śnieg, a nawet deszcz, to żywioł samojeda. Jest przyzwyczajony do zimna oraz wilgoci. Nie przepada tylko za upałami.

