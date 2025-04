Salamandra plamista należy do najpiękniejszych płazów. Występuje także w Polsce, przeważnie na terenach górskich, jednak nie wyżej niż na wysokości 1300 m n.p.m. Ciemne, niemal czarne ciało salamandry pokrywają jaskrawe, żółte, pomarańczowe bądź brązowe plamy. Najczęściej są to jednak plamy żółte. Czy można hodować salamandrę w domu i o czym należy pamiętać?

Salamandra plamista uważana jest za jednego z najpiękniejszych płazów na świecie. Jej ciało jest niezwykle lśniące i czarne, ale nie w całości. Zdobią je żółte plamy, rozsiane na całej powierzchni. Na świecie nie ma dwóch osobników o dokładnie takim samym układzie plam. Po boku głowy salamandra ma gruczoły, które mogą wydzielać jad.

Choć salamandra bez wątpienia budzi ogromny podziw, trzeba bardzo uważać: w żadnym wypadku napotkanego na swojej drodze płaza nie wolno dotykać ani brać na ręce. To dość mały płaz – osiąga długość ciała do około 23 cm (salamandry są większe, niż popularne w Polsce traszki) . Samice są zwykle masywniejsze niż samce. Albinizm wśród przedstawicieli tego gatunku przeważnie nie występuje, a jedyną pozbawioną melaniny częścią ciała jest brzuch. Co ciekawe, jaskrawe i kontrastowe barwy ciała pełnią ważną rolę ostrzegawczą dla drapieżników.

Salamandra żyje na lądzie, ale jej larwy występują w wodzie i są uznawane za bardzo drapieżne. Salamandra żyje przede wszystkim w rejonach górskich i można spotkać ją także w Polsce – najczęściej w Karpatach i Sudetach, na wysokości do około 1100m n.m.p. W odpowiednich warunkach może przeżyć nawet 20 lat.

fot. Salamandra plamista: wygląd/Adobe Stock, brummm

Salamandrę najczęściej można spotkać na lądzie, choć przebywa także w środowisku wodnym. Jednak w wodzie najczęściej bytuje tylko w okresie godowym. W ciągu dnia te płazy odpoczywają, by zwiększyć swą aktywność nocą.

Na salamandrę najczęściej można natknąć się w ciemnych, wilgotnych, górskich lasach bądź w pobliżu płytkich rozlewisk, gdzie samiczka rodzi młode. Salamandra zapada w sen zimowy, zwykle ma to miejsce już w październiku. Jej pory aktywności to czas od marca do maja. W pełni lata salamandry żyją zwykle w kryjówkach i wykazują niską aktywność.

Salamandra jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, dlatego w Polsce podlega częściowej ochronie. Prawo dopuszcza możliwość hodowli domowej, jednak trzeba zapoznać się z warunkami. Zwierzę przeznaczone do hodowli domowej może pochodzić tylko z innej hodowli, w żadnym wypadku nie wolno łapać w tym celu dziko żyjących osobników.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 17.09.2018

fot. Salamandra plamista: hodowla/Adobe Stock, Wirestock Creators

