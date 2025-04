Rysio to psiak, o którym ostatnio było głośno w mediach. To właśnie on utknął na wyspie na Bugu i został uratowany przez służby po tygodniu. Wszyscy od razu rzucili się, aby przygarnąć psa-celebrytę. Mało kto wiedział jednak, że chłopak miał też siostry. To trzy cudowne sunie, które wciąż tkwią w schronisku i czekają na swoją szansę.

Rysio z wyspy na Bugu miał siostry

Historia 6-miesięcznego Rysia była we wszystkich mediach na przełomie stycznia i lutego. Zwierzak utknął na wyspie na rzece Bug i ponad tydzień nie mógł się z niej wydostać. Dzięki staraniom Fundacji dla Szczeniąt Judyta na miejsce przybyła Morska Służba Poszukiwania oraz Ratownictwo SAR z Kołobrzegu. Dzięki temu malec został bezpiecznie przetransportowany na ląd i od razu rozpoczęło się poszukiwanie domu dla psiego dzieciaka.

Telefony Fundacji Judyta urywały się od chętnych, którzy chcieli przygarnąć Rysia. Tym samym szczeniak błyskawicznie znalazł dom. Niestety tyle szczęścia nie miały jego siostry, o których mało kto słyszał. One uciekły z wyspy o własnych siłach i teraz są niewidzialne.

Siostry Rysia z wyspy na Bugu do adopcji

Na facebookowym profilu Fundacja dla Szczeniąt Judyta pojawił się post dotyczący trzech małych suń, które czekają na swój dom. Okazuje się, że to siostry dobrze nam znanego Rysia.

3 siostry Rysia – ich nikt nie chce. O nie nikt nie pyta. Zostały. Utknęły. Ich jedyną „winą” jest to, że uciekły z tej przeklętej wyspy – czytamy.

Jak widzimy w dalszej części postu, psinki są żywe, ale bardzo mądre i odważne. Mają pogodne charaktery, kochają ludzi i czekają na tego jedynego człowieka, który wpuści je do swojego serca. Jeśli właśnie ty chciałbyś im pomóc, skontaktuj się z ciocią Dorotką z Fundacji Judyta pod numerem telefonu: 795899892.

A jeżeli nie jesteś w stanie zapewnić im domu, nic straconego – nadal możesz im pomóc. Wystarczy, że udostępnisz informację o nich, aby dotarła do jak najszerszego grona odbiorców. Razem możemy sprawić, że staną się tak samo znane jak ich cudowny brat.

- Udostępniam, damy radę i na pewno domki się znajdą. - Maleństwa czekają na miłość. - One są piękne – piszą komentujący.

Trzymamy kciuki za każdą z nich. Wierzymy, że szybko znajdą cudownego człowieka, który je pokocha i otoczy je opieką. Tylko zobacz, jakie to słodzinki.

