Na Dolny Śląsk zawędrował wyjątkowy drapieżnik, który ma do spełnienia ważną misję. Jest młody, dynamiczny i przystojny. Szuka stabilizacji i miłości. Jeśli uda mu się odnaleźć szczęście, będzie to wielki sukces dla wszystkich miłośników przyrody.

Niedawno na ustach wszystkich był tajemniczy drapieżnik, który pojawił się nagle w Nadleśnictwie Jugów. Z początku zakładano, że to ryś Zygmunt, który już wcześniej był widywany w okolicach. Doniesienia o zwierzęciu napływały z terenów pomiędzy Brzegiem Dolnym i Wołowem. Prawda okazała się jednak nieco inna.

Przyrodnicy wskazują, że na Dolny Śląsk zawędrował młody ryś o wdzięcznym imieniu Rocky. Zwierzę ma na szyi obrożę telemetryczną, dzięki której odczytano, skąd przyszedł i kim dokładnie jest. Ryś prawdopodobnie przemierza Polskę w poszukiwaniu partnerki, trwa bowiem okres godowy tych zwierząt.

Leśnicy trzymają kciuki, by znalazł "żonę" w okolicy i został tam na dobre. Warto wiedzieć, że rysie wiążą się w pary na całe życie. Zobacz, jak Rocky prezentuje się na filmie opublikowanym przez Nadleśnictwo Jugów.

Ryś Rocky to jeden z dwóch osobników wypuszczonych na wolność ubiegłej wiosny. Stało się to w ramach programu przywracania tych zwierząt w naturalne warunki, który realizuje Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze (ZTP) i Instytut Biologii Ssaków PAN.

Rocky rozpoczął swoją przygodę w okolicach Drawna, a najnowsze doniesienia wskazują, że pojawia się w Górach Stołowych i regionie Kłodzka. To trasa licząca ponad 350 kilometrów.