Wszyscy się nimi zachwycają, bo są niezwykle urocze, gdy tuptają po chodniku wiosną i latem. Niestety one same nie są w stanie przetrwać w szybkim i niebezpiecznym świecie. Dlatego Ekostraż apeluje do nas o rozwagę i ostrożność. Są już bowiem pierwsze przypadki rannych jeży, które zostały potrącone przez pojazdy. Dla tych zwierzaków rozpoczyna się najgorszy sezon.

Reklama

Rozpoczyna się sezon na potrącenia jeży

Ekostraż opublikowała na swoim facebookowym koncie poruszający post. Widzimy w nim rannego jeża, który przeżył zderzenie z samochodem. Ten biedak został zostawiony na pastwę losu, ale na szczęście obok przejeżdżała kobieta, dla której dobro zwierzęcia było bardzo ważne.

Zaczyna się sezon na potrącone przez auta, zmasakrowane jeże. Tego z jezdni tuż przed ostatecznym rozjechaniem przez autobus ściągnęła kobieta – pisze Ekostraż.

Było blisko, aby autobus całkiem zmiażdżył bezbronne zwierzę. Niedobity jeż trafił do Ekostraży, która pomogła mu przeżyć. Nie było jednak łatwo, ponieważ zwierzak miał uraz głowy, a z otwartej rany lała się krew. I tak jeż miał więcej szczęścia niż jego pobratymcy, których nie dało się uratować.

Uważaj, żeby nie zrobić im krzywdy – zwłaszcza po zmroku



Właśnie dlatego Ekostraż apeluje do nas, abyśmy zachowali szczególną ostrożność. Wiosna jest bowiem sezonem bardzo niebezpiecznym dla jeży.

Wszystko ma swój czas. Wybudzone z hibernacji pierwszymi cieplejszymi podmuchami wiosny jeże, głodne i spragnione, po prostu biegną przed siebie – pisze Ekostraż.

Tym samym tracą czujność i zupełnie nie są w stanie zauważyć pędzącego w ich stronę samochodu. Instynkt nie zadziała. Zanim zdążą uciec, może być za późno. Dlatego wszyscy kierowcy powinni zachować wyjątkową czujność na drodze.

Gdy natomiast napotkasz potrąconego jeża na ulicy, od razu dzwoń po służby, np. Ekostraż. Dzięki temu jest szansa na uratowanie tej małej istotki.

- Serce mi pęka, kiedy kilka razy w tygodniu widzę biedne, zabite jeżyki. - W niedzielę już widziałam jeża na jezdni… - Ludzie proszę, uważajcie – piszą komentujący wpis Ekostraży.

My też dołączamy do tego apelu.

Źródło: Facebook.com, Ekostraż

Reklama

Czytaj także:

Niecodzienna przyjaźń jeża i wrony daje wiele do myślenia. Czy powinniśmy brać z nich przykład?

Niepokojące zachowanie ptaków w Polsce. Latają jak szalone i odbijają się od szyb

Wszyscy myślą, że to mysz i są w błędzie. Niebezpieczny drapieżca panoszy się w naszym sąsiedztwie