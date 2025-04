1. Wychowuj od szczeniaczka

Naukę posłuszeństwa rottweilera należy rozpocząć od pierwszych tygodni. Szczeniak musi od początku wiedzieć kto w rodzinie (czyli w stadzie) jest najważniejszy. Trening posłuszeństwa jest dla niego tym, czym dla dzieci szkoła. Trzeba wpoić mu podstawowe komendy takie, jak: siad, stój, leżeć, waruj, nie, dobry pies. Gdy nauczy się na nie reagować będziemy za ich pośrednictwem kontrolować i wpływać na jego zachowanie. Skuteczność nauki uzależniona jest od naszej konsekwencji i cierpliwości.

Reklama

2. Nawet zabawa ma znaczenie

Jeśli nie chcesz, by pies przejawiał agresję nie baw się z nim w zabawy siłowe, kończące się czyjąś porażką. Instynkt psa każde mu zająć pozycję lidera. Przywódca stada ma bowiem większe szanse na przeżycie. Nie pozwalaj szczeniakowi na żadne formy gryzienia podczas zabawy ani na szarpanie za odzież. Pracuj nad tym, byś w każdej chwili mogła zabrać czworonogowi zabawkę bez trudności. W przypadku psów ze skłonnością do dominacji unikaj siłowych zabaw w przeciąganie liny. Nie pozwalaj na takie zabawy z psem dziecku. Im częściej pies będzie zwyciężał, tym pewniej i chętniej będzie chciał uczestniczyć w tego rodzaju wyzwaniach. Zdobyte doświadczenia czworonóg będzie się starał przenieść na inne dziedziny życia i relacje z ludźmi i rezultatem tych poczynań może być właśnie agresja. Po zabawie spakuj zabawki do pudła i umieść poza zasięgiem psa. Musi wiedzieć, że będziesz się z nim bawić, gdy to ty masz na to ochotę, a nie on.

3. Pozwól szczeniakowi spotykać się i bawić z możliwie największą liczbą młodych i dorosłych piesków

Właściwy okres na socjalizację psa jest bardzo krótki. Trwa od 7 do 18 tygodnia życia. Jeśli w tym czasie pies nie zostanie poddany socjalizacji będzie w mniejszym stopniu otwarty na nowe doświadczenia.

4.Nagradzaj zamiast karać

Kara nie zmieni zachowania psa na stałe, a w wielu przypadkach stosowanie kar przynosi odwrotny skutek. Dużo efektywniejsze jest nagradzanie. Atrakcyjne nagrody czy smakołyki wzmacniają pożądane zachowanie. Dopilnuj, by mieć je zawsze pod ręką. Dzięki temu będziesz mógł nagradzać psa, gdy tylko nadarzy się ku temu okazja.

Reklama

5. Pamiętaj, że wychowanie to proces długotrwały

Musisz uzbroić się w cierpliwość i być konsekwentny. Im więcej pracujesz tym lepsze efekty osiągniesz. Ćwicz komendy we wszystkich możliwych okolicznościach. Psy się szybko uczą, ale nie potrafią generalizować zachowań, dlatego często w nowych warunkach wracają do starych, głęboko zakorzenionych nawyków.