Gdyby każda z was miała bez zastanowienia wymienić pierwszą niebezpieczną rasę psów, jaka tylko przyjdzie jej do głowy, z pewnością wybór padłby na rottweilera. Nie bez powodu. Gdy w mediach pojawiają się historie o dramatycznych przypadkach pogryzień, głównymi bohaterami sensacyjnych wiadomości niemal zawsze są psy tej rasy. Czy rottweilery rzeczywiście są tak niebezpieczne? Co jeszcze musisz o nich wiedzieć? Czytaj naszą charakterystykę rottweilera!

Czy rottweilery naprawdę są agresywne?

Rottweiler jest z natury psem obronnym. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy agresję ma we krwi. Wielu kynologów twierdzi, że prawidłowo wychowany i wytresowany rottweiler, nigdy nie stanie się agresywny. Zdania specjalistów są jednak podzielone.

Nie da się bowiem zaprzeczyć, że psy tej rasy mają naturalny instynkt chronienia słabszych członków stada. Jedną osobę uważają zawsze za przewodnika i "samca alfa". Nie oznacza to oczywiście, że zaatakują słabszego domownika, np. dziecko. Może to jednak doprowadzić do zupełnie odwrotnej sytuacji. Gdy na horyzoncie pojawi się np. duży pies albo człowiek uznany przez psiaka za niebezpiecznego, a nieobecny będzie przy tym "samiec alfa", rottweiler może pierwszy ujawnić swoją agresję, aby chronić słabego członka stada, czyli dziecko.

Wielu twierdzi, że to niemądry właściciel sprawia, że rottweiler staje się niebezpiecznym psem. Dlatego nie decyduj się na tę rasę, jeśli nie możesz poświęcić wielu godzin na tresurę zwierzaka. Nie kupuj rottweilera, jeśli liczysz że posłuży ci po prostu jako pies obronny, którego nie trzeba niczego uczyć. Nie wybieraj tego psa, jeśli nie masz silnego charakteru i nie jesteś w stanie okazać rottweilerowi, że jesteś dla niego przewodnikiem i przywódcą.

Mitem jest, że przedstawiciele tej rasy to krwiożerczy zabójcy, którzy chętnie skoczą do gardła każdemu przechodniowi. Ale zdecydowanie prawdą jest to, że nawet najlepiej wychowany rottweiler może czasem zachować się agresywnie.

Kilka faktów o rottweilerach: charakterystyka rasy

W przypadku wszystkich rottweilerów, umaszczenie jest zawsze identyczne: czarne z podpalaniem na brzuchu, klatce piersiowej, nad oczami, na kończynach i pod szyją. Główną cechą rottweilera jest pewność siebie. To dlatego niezbędny jest "samiec alfa", którego będzie uważać za silniejszego od siebie. Ktoś musi przejąć od niego funkcję lidera, w przeciwnym przypadku zwierzę z pewnością stanie się źle wychowane...

Wbrew groźnemu wyglądowi, psiak tej rasy uwielbia towarzystwo i intensywnie go szuka. Jest bezgranicznie przywiązany do rodziny, więc trzeba poświęcać mu dużo czasu. Pozostawiony sam sobie, nie będzie szczęśliwy. Rottweiler potrzebuje dużo wysiłku fizycznego i - najprościej mówiąc - wybiegania. Na pewno nie będzie zadowolony, gdy przyjdzie mu mieszkać w kawalerce. Nawet pies mieszkający w dużym ogrodzie, potrzebuje przechadzek, spacerów, a wręcz... pieszych wycieczek.

