Rottweiler to jedna z najpopularniejszych ras obronnych. Nie da się ukryć, że ten pies wzbudza respekt samym swoim wyglądem. To pewnie dlatego tak wiele osób twierdzi, że rottweilery są bardzo niebezpieczne. Czy to rzeczywiście prawda? Jak prawidłowo pielęgnować psiaki tej rasy?

Rottweiler to rasa psów, która była wykorzystywana dawniej do pilnowania obozów legionów rzymskich, w podbitej przez nich Germanii. Psy te pilnowały bydła, które stanowiło zapasy żywieniowe armii. Wykorzystywano je również do ciągnięcia ciężkich zaprzęgów z żywnością i amunicją.

Z biegiem czasu wygląd rasy ewoluował. Przed laty były to psy dość lekkie i smukłe z długimi, haczykowatymi ogonami. Po wielu latach przybrały na masie i ich dzisiejszy wygląd wymogły nowe sposoby wykorzystywania tej rasy.

Jako że rottweilery chętnie współpracują z człowiekiem, często wykorzystuje się je przy ciężkich pracach. Kolebką tej rasy są ziemie niemieckie, a dokładniej Szwabia.

Pierwszy Klub Hodowców założono 13 stycznia 1907 r., a 3 miesiące później Południowoniemiecki Klub Rottweilera. W 1921 roku wszystkie te stowarzyszenia połączyły się, tworząc Ogólnoniemiecki Klub.

Zgodnie z wzorcem, rottweiler jest psem średnim lub dużym i o średniej wadze. Jego budowa jest harmonijna, przysadzista i w wielu przypadkach bardzo potężna. Pies sprawia wrażenie silnego, wytrzymałego i zwinnego.

Głowę ma dość masywną, czaszkę średniej długości, stop dobrze zaznaczony. Czoło lekko wypukłe, część potyliczną wyraźnie rozwiniętą. Szczęki mocne i szerokie, wargi nie obwisłe. Oczy owalne koloru ciemnobrązowego.

Uszy średniej wielkości, wysoko i szeroko osadzone. Szyja jest mocna, lekko łukowata, klatka piersiowa zaś bardzo szeroka i potężnie umięśniona. Grzbiet mocny, prosty i zwarty.

Ogon rottweilera jest zwykle obcinany na wysokości pierwszego lub drugiego kręgu. W niektórych krajach ogon zostaje nienaruszony, a u dorosłego osobnika jest noszony lekko zakręcony ku górze.

Kończyny są proste i dobrze umięśnione. Szata składa się z włosów okrywowych, średniej długości, twardych w dotyku. Charakterystyczną cechą psów tej rasy jest zawsze takie samo umaszczenie: czarne z podpalaniem w ściśle określonych miejscach, tj. na policzkach, nad oczami, pod szyją i na spodniej stronie klatki piersiowej, pod nasadą ogona i na kończynach.

Wbrew obiegowym opiniom, rottweilery są psami zrównoważonymi psychicznie o względnie dużym stopniu karności.

Główną cechą charakteru tej rasy psów jest przede wszystkim pewność siebie. Poza tym upór, samodzielność czy skłonność do dominacji to kluczowe cechy ich usposobienia.

Pamiętajmy, że agresja u rottweilerów pojawia się w wyniku błędów wychowawczych. To właśnie dlatego nie każdy może być właścicielem tego psiaka. Psy tej rasy nie są agresywne z natury, jednak groźnie spoglądają na wszelakich intruzów, w których widzą zagrożenie.

Jeśli pies utwierdzi się w tym przekonaniu zareaguje, a wówczas trudno go powstrzymać. Rottweiler musi być dobrze wychowany, aby nie zachowywał się agresywnie wobec napotkanych psów i ludzi.

W domu ten potężny psiak respektuje swoją rodzinę i otacza ją opieką. Lubi dzieci i czuwa nad nimi, często wykazuje w tym kierunku daleko posuniętą gorliwość. Potrzebuje sporej dawki codziennego ruchu.

Rottweiler ma krótką sierść, więc wymaga zwiększonej częstotliwości zabiegów pielęgnacyjnych jedynie w okresie linienia. W innym wypadku wystarcza cotygodniowe przeczesanie.

Karma dla psów tej rasy powinna być odpowiednio dobrana i bogata w białko. Żywność zaleca się podawać rozdzieloną i po wysiłku fizycznym, czyli spacerze lub intensywnej zabawie.

Podobnie jak u większości psów ras dużych może występować dysplazja stawów biodrowych, jak również dysplazja stawów łokciowych. Problemy ze stawami u rottweilera wymagają szybkiej konsultacji ortopedycznej.

Budowa tych psiaków wpływa również na zwiększenie ryzyka wystąpienia skrętu żołądka. Mają też skłonność do występowania różnych alergii i chorób nowotworowych. Wskazane są częste kontrole weterynaryjne.

