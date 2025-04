Rottweiler to jedna z ras psów dużych, która pochodzi z Niemiec. Według klasyfikacji amerykańskiej należy do grupy psów pracujących. Dawniej wykorzystywany był jako pies pasterski, dziś to jeden z najpopularniejszych psów obronnych. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tej rottweilera, z którymi powinnaś się zapoznać przed jego zakupem.

Kilka słów o rasie

Rottweiler to jedna z najstarszych ras psów, bowiem jej pochodzenie sięga czasów rzymskich. Wykorzystywany był jako pies stróżujący i zaganiający bydło w Germanii. Ciągnął również ciężkie zaprzęgi z żywnością i amunicją. W czasie wędrówek z legionami przez Alpy krzyżował się z miejscowymi psami. Został nazwany rottweilerskim psem rzeźnickim (hodowali go rzeźnicy) od starego niemieckiego miasta Rottweil. W 1910 r. został oficjalnie uznany za psa policyjnego. Dziś jest jednym z najpopularniejszych psów obronnych i stróżujących.

Rottweiler – cechy fizyczne

Wygląd rottweilera prawie w każdym wywołuje strach. To pies przysadzisty i potężny, który ma masywną głowę, krótki pysk, mocne i szerokie szczęki oraz obwisłe wargi. Uwagę zwraca jego szeroka, silnie umięśniona klatka piersiowa. Ogon rottweilera jest zwykle obcinany na wysokości pierwszego lub drugiego kręgu. W krajach, w których zakazano wykonywania tej czynności, ogon jest lekko zakręcony ku górze. Ma krótką sierść, zaś jego umaszczenie jest zawsze czarne, podpalane w ściśle określonych miejscach (na policzkach, nad oczami, pod szyją, na spodniej stronie klatki piersiowej, pod nasadą ogona i na kończynach).

Rottweiler – charakter

Rottweiler to pies okryty złą sławą, bowiem znajduje się na liście ras psów agresywnych, choć w rzeczywistości jest bardzo łagodny. To, czy będzie stanowił zagrożenie dla otoczenia, w dużej mierze zależy od jego wychowania, dlatego powinien trafić w ręce osoby doświadczonej, stanowczej i odpowiedzialnej. Rottweiler to pies o dominującym charakterze, który jest jednak niezwykle oddany swemu panu. Ma duży instynkt obronny, jest odważny, czujny i nieufny w stosunku do obcych. To pies, który bardzo zżywa się z rodziną swego opiekuna, dlatego jeśli zajdzie taka potrzeba, od razu staje w jej obronie.

Rottweiler – cena

Cena rottweilera w dużym stopniu uwarunkowana jest pochodzeniem szczeniąt. Szczenię z rodowodem na pewno będzie droższe niż to, które go nie ma. Dużym zainteresowaniem cieszą się także szczenięta po zagranicznych przodkach, zwłaszcza niemieckich, dlatego ich cena jest wyższa. Koszt szczeniaków tej rasy zależy również od ich odchowania. Hodowla rottweilera z rodowodem to spory wydatek, w związku z czym hodowcy, którzy zainwestowali dużo pieniędzy w odchów miotu, ustalają wyższe ceny za swoje szczenięta niż inni. Podsumowując, cena szczeniaków rodowych rottweilera może wahać się między 800 a 3000 zł. W przypadku piesków bez rodowodu cena jest nieco niższa.

Jeśli chcesz pogłębić wiedzę na temat tej rasy psa, skorzystaj z forum o rottweilerze. Dzięki niemu zasięgniesz opinii osób, które tak jak ty przymierzają się do jego zakupu bądź już są jego właścicielami.

